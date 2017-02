Un mal momento sobre la ruta 70

El diario El Litoral de Santa Fe dio cuenta de un hecho que llama notoriamente la atención. De acuerdo a lo publicado, un esperancino, el pasado sábado, sufrió una avería en su coche. Luego de acercarse a unas viviendas cercanas, unas personas lo agredieron y amenazaron. A esto se le suma que, tras este hecho, intentó comunicarse con la cabina del peaje, pero -de acuerdo a su versión- nadie lo atendió. Desde el Corredor Vial Nº 9 negaron el hecho.

De acuerdo a los dichos del protagonista, tuvo que detener el coche cerca de las 20:30. Intentó comunicarse con los teléfonos que figuran en los tickets del peaje, pero no obtuvo respuesta. A la espera de un servicio de grúa, cerca de las 23:30, solo y en la ruta, decidió pedir ayuda a una vivienda que vio iluminada. Pero, al llegar a la zona, dos personas lo increparon, le preguntaban sin era narco o policía, lo patearon en el piso y le robaron una linterna, su billetera, el teléfono y logró salir de la situación.

Cuando llegó al peaje (que no contaba con auxilio ni servicio de emergencia), hizo un descargo por escrito. Pero no hizo la denuncia policial por temor a represalias. Es que el policía que estaba en la cabina, no fue a ver la zona denunciada, ni llamó a un patrullero: no hizo nada.

LA OPINION se contactó con Luis Ambort, el representante rafaelino del Corredor Vial y no estaba notificado del hecho. El Litoral habló con el ingeniero Mariano Perassi, que trabaja en el corredor vial N° 9, puso en duda la existencia del hecho y aseguró que la prestadora cuenta con un servicio de auxilio las 24 horas. Ante la consulta de este medio, dijo que se había enterado del episodio que denuncia el vecino, por un medio de Esperanza. “No sé porque no hizo la denuncia y apunta al corredor vial. Según cuenta él tuvo el problema en una casa particular y el desperfecto del auto en la circunvalación”, dijo Perassi intentando establecer el límite de las responsabilidades.