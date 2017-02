Comienza el Seis Naciones Deportes 04/02/2017 Redacción RUGBY

El Seis Naciones, en su XVIII temporada, se pone en marcha este sábado desde las 11:25 con el cruce entre Escocia e Irlanda, en el histórico estadio de Murrayfield. Por su parte, Twickenham y el Estadio Olímpico de Roma serán escenarios del debut para los otros encuentros.

Para esta ocasión se implantará la modalidad de punto bonus, que se utiliza en la mayoría de los torneos de rugby del mundo (antes se daban 2 puntos al ganador, 1 punto por el empate y 0 para quien era derrotado). Ahora se le otorgarán 4 puntos al vencedor, 2 a quienes empaten y no tendrá puntos el perdedor. A ello se le sumarán 1 punto para el equipo que anote como mínimo 4 tries, y a aquel que pierda por siete puntos o menos. Asimismo, quien gane todos sus partidos (Grand Slam), tendrá 3 puntos adicionales, para asegurarle el campeonato. Esto se debe a que si gana todos sus partidos sin bonus, llegaría a 20 puntos; y si otro equipo gana 4 partidos con bonus y pierde el restante sumando 4 tries y perdiendo por siete o menos, llegaría a 22.



Los partidos (ESPN 3): Hoy: 11:15 hs Escocia vs Irlanda, 13:40 hs Inglaterra vs Francia. Mañana: 10:30 hs Italia vs Gales.