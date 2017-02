9 de Julio se va armando Deportes 04/02/2017 Redacción Leer mas ...

La próxima semana, bajo las órdenes de Maximiliano Barbero, 9 de Julio comenzará a prepararse para el certamen 2017 de Liga Rafaelina de Fútbol. Pero al mismo tiempo, también tendrá en mente la próxima temporada del Federal B, que aún no tiene fecha de inicio aunque se especula con que sería entre mayo y junio. Para ello, en los últimos días el plantel juliense tendrá algunas caras nuevas, como la de los ex defensores de Ben Hur, Mariano Canavessio y Juan Caro. Además, Luis Boiero, el ex goleador de Peñarol y que el año pasado también vistió la casaca benhurense, es otro de los que formará parte del nuevo León rafaelino que se avecina. Otro de los jugadores del ámbito doméstico que también estará presente en el inicio de los entrenamientos es Marcos Valsagna, proveniente de Ferrocarril del Estado. En tanto, el que seguirá en el “9” del plantel del año pasado es el defensor sunchalense Flavio Díaz, de buen rendimiento en el último Federal B.