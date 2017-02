"Sin paritarias es volver a los 90" Nacionales 04/02/2017 Redacción Se quejó la líder de CTERA Sonia Alesso.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, advirtió ayer que la decisión del Gobierno de no convocar a los maestros a paritarias es "volver a los ´90".

"Sin paritarias es volver a los ´90. El Gobierno nacional y los gobernadores intentan llevar a los maestros a una situación muy grave", denunció Alesso.

Según la dirigente, los gremios plantean que el Gobierno "cumpla con la ley. Conseguimos en 2005, Carpa Blanca de por medio, la paritaria nacional, que garantizó fondos para la educación en distintas provincias y capacitación docente".

"Ahora, lo que más sorprende no es que el gobierno de Mauricio Macri no quiera la paritaria nacional: sorprende más que los gobernadores actúen en perjuicio de los docentes y la educación pública de sus provincias", se quejó Alesso.

En declaraciones radiales, la jefa de CTERA señaló que "desde octubre pasado que el ministro (de Educación Esteban) Bullrich no nos convoca a una nueva reunión. En aquel momento nos planteó que el Gobierno nacional pretendía no convocar a paritarias, y le contestamos que entonces iba a haber conflicto".

Docentes y dirigentes sindicales de varias provincias marcharon en esta capital para rechazar el "techo" salarial del 18% que pretenden establecer las provincias, ante la falta de una paritaria nacional de referencia.

Por su parte, los mandatarios provinciales coincidieron en que cada distrito fijará los acuerdos paritarios según las previsiones presupuestarias.

Según la Ley de Financiamiento Educativo, promulgada en 2005, el Ministerio de Educación nacional debe acordar junto al Consejo Federal de Cultura y Educación y los gremios docentes las condiciones laborales, el calendario educativo y el salario mínimo docente.

La ley también estableció un fondo de compensación para asistir financieramente a las provincias que por falta de recursos no lleguen a pagar el salario mínimo docente.