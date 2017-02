Compromiso de los funcionarios contra los tiempos del Estado

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a Presidente Roca) Comenzaremos desarrollando la crónica de la reunión realizada ayer en esta localidad entre funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte y los productores y vecinos de la zona por el final. Porque quizás la conclusión sea mucho más expeditiva que el detalle de cada movimiento, cada consecuencia y cada explicación respecto de las inundaciones que perjudican al Departamento Castellanos desde los últimos días de 2016.

La voluntad manifestada, la buena predisposición, la decisión de invertir (no de gastar) en obras es elocuente, está documentada y se vuelve, de tan repetida, una verdad de perugrullo. Ocurre que se perdió tanto tiempo, o como dicen los funcionarios se priorizaron otras realidades, y el grado de situación ronda la anarquía en materia de planeamiento para el sector rural, por lo tanto hay tantos frente de trabajo abiertos y “en proyecto” que es imposible que la vocación de servicio alcance para solucionar todos los inconvenientes. Ni en el mediano plazo.

Agravando la situación, el Estado, con sus protocolos, sus sinuosas oficinas, sus licitaciones y, aunque no lo digan, sus presupuestos acotados. Su burocracia. Elementos que argumentan la sensación de muchos luego de la reunión de ayer en Roca: las soluciones están lejos a pesar de haber logrado que la política y el gobierno provincial se muestra más cerca que nunca.

Simplemente impresiones recabadas luego de presenciar la reunión entre los productores y vecinos autoconvocados de la zona, que conformaron la asamblea del cruce de las Rutas Provinciales 70 y 13 con importantes funcionarios del gobierno santafesino. Tal como había prometido, y con una puntualidad elogiable, estuvo en el Salón de Usos Múltiples el Ministro José León Garibay y trajo con él a la cúpula de su cartera en materia hídrica. Presentó en sociedad a Juan Carlos Bertoni, flamante Secretario de Recursos Hídricos, y a Norberto Gandolfo y Nicolás Mijich, de la dirección Provincial de Comités de Cuenca.

Una charla intensa pero respetuosa, responsable y amable, donde se respondieron todas las preguntas y se tocaron todos los aspectos en materia de manejo de aguas de la región.



CELERIDAD PARA EL VILA – CULULU



Dentro de las decenas de temas abordados quizás el que se destaca tiene que ver con los trabajos sobre la cuenca del canal Vila – Cululú, cuyo desmanejo viene generando un sinnúmero de inconvenientes.

Entre Mijich y Gandolfo explicaron las tareas que se vienen haciendo sobre ese canal y que para establecer una obra general se deben culminar algunos estudios. No obstante se reconoció que se hicieron varios relevamientos años anteriores por lo que el Ministro Garibay ordenó, frente a la asamblea, que se realice el proyecto antes de volver a completar una nueva inspección. De esta manera según los funcionarios en un plazo de 3 meses estaría terminado el estudio para llamar a licitación y refuncionalizar el Vila – Cululú desde el límite con Córdoba hasta el Río Salado.

En este caso se recordó que el canal hace algunos años recibía agua de 86000 hectáreas y ahora lo hace de 360000 hectáreas, por lo que se habló de algunas alternativas para solucionar los anegamientos. Uno fue el de buscar otro drenaje para conectarlo, que podría ser Las Penquitas.

El tema central fue el de la celeridad, sobre el cual Garibay y su equipo explicaron que existen pasos a seguir aún en emergencia, que no se puede utilizar mecanismos que no sean legales. Los productores pidieron acordar convenios empresas privadas en los casos que corresponda, ya que para muchas tareas los comités de cuencas o incluso la Provincia carecen de la cantidad y calidad de obras necesarios.

Otro de los puntos fue el de la relación con Córdoba. Los vecinos especificaron trabajos puntuales desde esa provincia que perjudican a Santa Fe. Garibay se comprometió a convocarlos a las reuniones que se hagan adelante en nuestro departamento.

También se puntualizó sobre los canales clandestinos y los que la Provincia autorizó pero sin proyecto. Garibay reconoció que tienen un “déficit en ese sentido”, que no existe un formato de actuación que defina el poder de policía, pero que están trabajando en ello.

Finalmente, entre otras cuestiones, se pidió revisar la Autopista de la 34 y, fundamentalmente, la Variante Rafaela. El temor de los productores es que funcione como barrera y termine por convertir en un gran bañado a Roca y alrededores. Garibay expresó que la Provincia debe aún autorizar las obras y se comprometió a acercar los planos en el próximo encuentro para analizar la situación en conjunto.

Por lo pronto entre todas las partes quedaron en repetir el encuentro, podría ser en la localidad de Vila, el próximo jueves 23 de febrero. Se necesita trabajo en equipo y quizás en este tiempo todos hayan tomado conciencia.