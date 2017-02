Sin financiación no habrá acceso al agua Locales 03/02/2017 Redacción AGRUPACION AGUA Y FUTURO

Al agua potable y al saneamiento es lo correcto. Sin los recursos financieros que demanden las obras indispensables requeridas, el derecho humano al agua potable será sólo un enunciado vacío. En realidad lo es ya en muchas partes del mundo. También en nuestra Argentina.

La incapacidad financiera puede responder a varias causas, entre las cuales cuenta el excesivo endeudamiento externo de numerosos estados cuyos ingresos reales son destinados, en los mejores casos, al sostén de la estructura estatal y la atención de servicios básicos, así como al cumplimiento de las obligaciones devengadas de los compromisos externos contraídos. Estado de cosas en la que suele reiterarse una mecánica invariable: amortizar y endeudarse nuevamente con destinos anunciados no siempre respetados. Más allá de lo atribuible a “desórdenes” administrativos y a decisiones políticas marginales a las conductas que se necesitan para enfrentar cruciales demandas sociales, las evidencias ponen de manifiesto la gravedad de la situación, mundialmente vista, respecto de la escasa disponibilidad de agua dulce. De lo que deriva un conflicto centrado en el control y aprovechamiento de las reservas, punto donde el apetito económico es parte no menor, habida cuenta de la magnitud del negocio que representa, y representaría eventualmente, el comercio de agua potable mundialmente.

CASO SANTA FE

En Santa Fe falta la legislación que, de modo explícito y terminante, coloque al patrimonio acuífero bajo el dominio, protección y regulación del Estado provincial, bajo el básico principio de la condición de bien común inalienable. La demora en la sanción del proyecto de Ley de Aguas no ha sido explicada. La falta de estudios y análisis exhaustivos de los contenidos de lo proyectado y los objetivos y alcances en que se asienta, no alcanza a disimular la sombra de la mora en que se ha incurrido hasta ahora. Es posible entender lo ocurrido si se lo asocia a lo sucedido por décadas de desaprensión respecto de repetidas inundaciones y perjuicios que ocasionaran en órdenes varios. Cosa inexplicable que el sentido común condena y que, sin embargo, ha permanecido al margen de las “preocupaciones” de los gobiernos que pasaron. Todo ello permite la suposición de ignorancia de lo que está en juego y riesgo, no entendible frente a un panorama mundial en que el agua dulce es prioridad absoluta de toda responsable política de Estado.

Hace más de treinta años se argumentaba que Santa Fe no podía extender los servicios de agua potable y saneamiento por incapacidad financiera. ¿Qué puede esperarse ahora, soslayadas las diferencias con aquel tiempo, cuando, harto fundadas, las demandas de obras estratégicas chocan, y rebotan, con la deficitaria condición de las finanzas públicas, que apenas alcanzan para las elementales?.

Para cerrar recurrimos a declaraciones de Josefina Maestu, ex directora de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la acción “Agua Fuente de Vida” 2005-2015. Dijo que el 77% de los países “no van a poder” alcanzar los objetivos del agua y saneamiento por sus propios medios. Afirmó, además, que si no se soluciona el problema de la financiación y “se asegura que no se desvían“ los fondos públicos dirigidos a los fines señalados, el “acceso universal a estos servicios básicos, vitales para el desarrollo, no será una realidad”. Los poderes públicos, explica, “deben estar ahí para tutelar e intervenir, así como para crear las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios de una manera segura y asequible”.

Ciertamente, todo eso es por demás claro e inapelable. Apuntaban en esa dirección las políticas que perseguían un desarrollo integral del país y colocaban a la salud pública entre los presupuestos fundamentales para lograrlo. En tantos casos, las necesidades insatisfechas fueron utilizadas por la política al solo fin de discursos electoralistas. Las dimensiones de lo ocurrido explican de modo irrefutable nuestro presente. Si estamos a tiempo de revertir el malsano proceso en que nos debatimos, debemos asumir de principio que sin espíritu de grandeza de por medio para encarar la obra, nada será posible.