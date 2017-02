Pella frente a Lorenzi y Berlocq ante Fognini

Argentina e Italia abrirán hoy la serie de Copa Davis en el estadio de Parque Sarmiento, en un match complicado para el equipo nacional, que iniciará la defensa de la Ensaladera de Plata, con las ausencias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis.

Será a partir de las 11:00 cuando Guido Pella enfrente a Paolo Lorenzi, en tanto que a segundo turno Carlos Berlocq se medirá con Fabio Foggini. Para mañana, los elegidos en el doble son Leonardo Mayer y Diego Schwartzman, para jugar con el binomio italiano Simone Boleli y Andrea Seppi.

Sorpresa o no, a Diego Orsanic se lo vio muy convencido de su decisión en la conferencia de prensa realizada ayer, al momento de dar a conocer los nombres de los jugadores para comenzar a jugar la serie.

Si uno mira el equipo, muchas opciones no tenía el capitán, habida cuenta de las bajas, algunas por decisión propia y otras por lesiones. A esto tenemos que sumarle que Diego Schwartzman arrastra una incómoda dolencia, la cual no le permitió entrenar con normalidad y que Leo Mayer no jugó de manera oficial en lo que va del año.

A todas luces, una serie complicada para el inicio, con la mítica Ensaladera de testigo. Pero, al margen de las apuntadas dificultades, hay otros factores que pueden jugar a favor del equipo argentino: la cancha, el calor, la humedad y el público con su aliento.



LA CONFERENCIA

Seguidamente rescatamos los conceptos más importantes que se pronunciaron en el transcurso de la reunión de prensa:

* "Espero a un Fognini en gran nivel, es un jugador muy copero, pero más allá de cómo juegue él, me tengo que enfocar en lo que yo pueda hacer" (Berlocq).

* "Sabemos de la calidad del equipo italiano, el rendimiento de Fabio (Foggini) siempre ha sido bastante estable, pero es pensar más en lo nuestro y estar en nuestro mejor nivel" (Orsanic).

* "Ahora me permito mirarla (la Copa); le comenté a Diego que en Croacia se me hizo muy difícil sacarle la vista de encima, por suerte la tenemos acá, es un orgullo para todos y cuando se escuche el Himno Nacional, por primera vez como campeones, será un momento de una tremenda emoción para todos" (Orsanic).

* "Estoy mucho mejor de la lesión, obviamente que no pude prepararme el ciento por ciento para el single, pero sé que atrás tengo mis compañeros que están preparados para saltar a la cancha y después esperar a ver qué sucede en los otros días" (Schwartzman).

* "Siempre lidiar con lesiones es lo más difícil, prefiero tener que elegir por el nivel parejo, pero estos jugadores se prepararon de la mejor manera, como dijo Diego, él está mejor de su lesión, pero le resta un tiempo de preparación, por eso elegimos que no sea de la partida el viernes" (Orsanic).

"Estuve un poco en el hospital la semana pasada (su señora esperaba su primer hijo), también pude acomodarme bien con los entrenamientos; hace un mes y medio que estoy en cancha, considero que estoy a punto si me toca jugar" (Mayer).

* "Cada entrenador tiene opciones, en este caso Barazzutti optó por Pablo Lorenzi, que es el número 1, por sobre Seppi; son todos jugadores parejos, estábamos preparados si decidían cambiar, lo hicieron y ahora veremos en la cancha" (Orsanic).



Cobertura exclusiva para Diario LA OPINION y Radio ADN.