PROVINCIA-NACION,

RELACION ESQUIVA

Prácticamente desde el mismo momento en que el gobierno nacional inició su gestión en diciembre de 2015, la relación con la provincia fue bastante tensa, apareciendo desacuerdos surtidos. Este año la tensión se eleva más todavía por las elecciones de octubre, donde socialismo y macrismo medirán fuerzas con miras a 2019 cuando se deba elegir gobernador, posición a la que ambos sectores aspiran, terciando además el peronismo.

La situación es compleja, pues desde el socialismo legislativo -en este caso representado por el ex gobernador Antonio Bonfatti- se sigue fustigando duramente al gobierno nacional, incluso a tal punto en algunos temas que terminan generándole dificultades al gobernador Miguel Lifschitz cuando debe gestionar obras y recursos, como en este caso del desastre que provocaron las inundaciones.

Bonfatti, en reciente reportaje en El Ciudadano de Rosario, lisa y llanamente dijo que el macrismo "no entiende a la economía del interior del país", siendo la asistencia a los damnificados por inundaciones en Santa Fe una prueba de ello. Curiosamente, el mismo cargo que le hicieron a los gobiernos socialistas de estos últimos años -cuatro fueron de Bonfatti- las sociedades rurales de Rafaela, Humberto y Sunchales.

“No se entiende este país, lo entienden desde la ciudad de Buenos Aires y no se dan cuenta de lo que significan un tambo, o 3.500 tambos que están sufriendo en la provincia”, expresó el titular de la Cámara baja provincial. Algo así como más piedras en el camino que debe transitar Lifschitz.

¿Y CON RAFAELA?

El interrogante alude a esa misma relación entre la Provincia y el gobierno municipal de Rafaela, que viene entre subas y bajas, siendo en este último caso las bajas cuando está de por medio el tema seguridad y drogas. Justamente, durante la ausencia del intendente Castellano que tomó parte de su licencia anual, el presidente del CM Silvio Bonafede, a cargo de la intendencia en ese momento, fustigó muy duramente el discurso del ministro Pullaro en la sede de la Unidad Regional V cuando vino para entregar 8 camionetas, especialmente equipadas con elementos de comunicación.

Es que el médico del Villa Rosas se molestó por las palabras de Pullaro, tratando de dar algo así como una clase magistral en seguridad y marcando el camino a seguir por los municipios -según interpretó- cuando "nunca cumplió siquiera una de las tantas promesas que le hizo a la ciudad".

Los dos ediles del Frente, Natalia Enrico y Germán Bottero, rápido salieron a contestarle, quedando por lo tanto otra vez con ciertos matices tensionados la relación. Aunque, pueden haber sido truenos que no terminen desatando una tormenta.

PDP DESHOJA

LA MARGARITA

Están repartidas las opiniones entre la dirigencia del PDP local respecto a ir con el Frente Progresista -que integran- o con lista propia en las elecciones de concejales de este año, siendo al parecer más fuerte esta última posibilidad. Y el nombre que aparece para encabezar la lista es el de Marta Pascual, quien en cierto modo viene preparándose recorriendo junto al concejal Lisandro Mársico los barrios y contactándose en directo con los vecinos, lo que puede ser interpretado como una señal bastante clara.

Pascual tiene bien ganado un lugar de importancia en el PDP, pues en su caso es considerada para encabezar la lista de candidatos, cuando en otros partidos las mujeres suelen ocupar las posiciones fijadas por el cupo, que son obligatorias. No es este caso, seguro.

LUIS PERETTI

SE RECUPERA

El que fue concejal con mayor cantidad de mandatos en Rafaela, el demoprogresista Luis Peretti (79 de edad y desde hace 4 retirado), se viene reponiendo de un problema de salud del área biliar, lo cual le demandó una semana de internación aquí y una rápida intervención médica en Santa Fe para liberar una obstrucción causada por una "piedra" que afectó el páncreas. Con mucho cuidado y lento, pero todo está volviendo a la normalidad.

Aunque sin cargos ni actividad determinada, Peretti sigue siempre de cerca todo lo que sucede en política. Sobre el futuro desenlace para este año, nos dijo "yo soy PDP y prefiero ir siempre con lista propia, nada de frentes ni alianzas, sólo PDP", con lo cual dejó más que clara su postura para las legislativas de este año.

UN ENCUENTRO DE

EDILES DE 1991

Tiempo atrás, de lo cual nos dejó constancia Luis Peretti, siendo oportuno darlo a conocer aunque hayan pasado varias semanas, mantuvieron un encuentro en un bar céntrico quienes integraron el Concejo Municipal en 1991, cuando se recuperó la normalidad institucional luego de la intervención. Allí estuvieron además del citado Peretti, Héctor Tobke, Daniel Monay, Rubén Pavetti, Néstor Martinoli -otro que está en recuperación de su salud, habiendo sido esta una de sus primeras salidas- y Waldo Suárez, quien era el presidente. La única ausente fue Ana María Roggiani, además por supuesto del fallecido Aldo Camusso, recordándose además que inicialmente la secretaría la ocupó el "tío" Astesano y luego quedó en su lugar Lilian Landa.

La ocasión fue propicia para rememorar cuestiones hechos y anécdotas de aquél entonces, cuando se vivieron en la ciudad tiempos más que agitados.

En aquél entonces había 8 bancas, que después subieron a 9 y actualmente a 10, según van creciendo la población de la ciudad. Hace 26 años la representatividad política de aquellos concejales era Suárez, Camusso y Pavetti (justicialismo), al igual que Monay proveniente de un Frente peronista; Martinoli, radical; Peretti, demócrata progresista; y Tobke del socialismo de Estévez Boero (Honestidad, trabajo y eficiencia).

ARBOLEDA

Volvió el intendente Castellano y de inmediato se abocó al tema de la arboleda, recorrida y pronta presentación de un plan de reformulación del arbolado en la ciudad, donde lo central será pensar en la gente. Por lo pronto, este viernes se podrá escuchar en el salón verde a un especialista en el tema forestal. Será desde las 11.