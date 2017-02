Alonso y Nadal: los más ricos de España Deportes 03/02/2017 Redacción LIDERAN EL RANKING ENTRE LOS DEPORTISTAS

Ampliar FOTOS ARCHIVO MAYORES FORTUNAS. El piloto Fernando Alonso y el tenista Rafael Nadal.

Fernando Alonso y Rafael Nadal son los deportistas más ricos de España. Ambos poseen una fortuna de 200 millones de euros, según un estudio realizado por "El Mundo", los incluye entre las 200 personas más adineradas de España.

En la lista, elaborada a partir de los últimos balances disponibles en el Registro Mercantil y otras fuentes como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la firma Dato Capital, el piloto Fernando Alonso y el tenista Rafael Nadal ocupan los puestos 197 y 198, pero a gran distancia de los empresarios Amancio Ortega y Juan Roig, quienes encabezan el ranking, con 67.650 y 9.200 millones de euros, respectivamente.

Por primera vez en 10 ediciones de esta lista, el ranking incluye a las estrellas del deporte. Según explica la publicación, su cálculo no es demasiado preciso, pues no poseen estructuras empresariales y se basa en estimaciones a partir de sus ganancias deportivas y por patrocinio e imagen.

El estudio destaca que Alonso, de 35 años, nunca reveló el monto de sus contratos con Minardi, Renault, Ferrari o McLaren Honda en los 16 años que lleva en la Fórmula 1.

Tampoco dio a conocer sus acuerdos con sus sponsors, pero según "Business Book", es el piloto mejor pagado de la actualidad con un sueldo de 35 millones de euros anuales, similar al de Lewis Hamilton y por encima del que percibe Sebastian Vettel.

Por su parte, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) dice que Nadal, de 30 años, acumula 77 millones de euros en premios desde que debutó como profesional en la temporada 2001. No obstante, sus ganancias van mucho más allá del circuito.

Según "El Mundo", las sociedades Aspemir y Goramendi Siglo XXI, en las que figuran también sus padres y radicadas en Manacor, gestionan sus inversiones, que están en el orden de 55 millones.

El presidente del Real Madrid, el empresario Florentino Pérez, ocupa el puesto número 36 en la lista de los 200 más ricos de España con una fortuna estimada en 1.250 millones de euros.

Además de ocupar el cargo de máximo directivo en el club "merengue", el madrileño está al frente de ACS, uno de los mayores grupos constructores y de servicios de España.