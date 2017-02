Optimismo de Ricciardo Deportes 03/02/2017 Redacción Leer mas ...

Las actuaciones de Daniel Ricciardo y Max Verstappen dejaron más que conformes a los responsables de Red Bull. Previo al comienzo de una nueva temporada el piloto confía que juntos pueden vencer a los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

"Creo que si realizamos mejoras como las que hicimos el año pasado, el equipo Mercedes no tendrá fácil las cosas", dijo Ricciardo en declaraciones al sitio oficial de la Fórmula 1 en referencia al favoritismo que tiene Mercedes con la presencia de Hamilton.

Para el australiano Red Bull tiene el mejor equipo y apuesta a pelear bien arriba y dar batalla a los Mercedes de Hamilton y Bottas, que fue la nueva incorporación del equipo tras la salida de Nico Rosberg. "Creo que tenemos la mejor alineación. No sabría decir quién tiene la segunda mejor, pero tampoco me importa", afirmó.

Para finalizar se refirió al inesperado retiro de Nico Rosberg luego de haberse coronado por primera vez en la Fórmula 1. "Al principio fue una sorpresa, pero después me puse en su piel y sinceramente lo entendí. Tiene una familia, y esto te consume, así que es hora de que se relaje", expresó.

El piloto australiano de Red Bull que finalizó en el tercer lugar del campeonato mundial de 2016, estuvo recientemente en la ciudad de Los Angeles entrenando duro para la temporada que se iniciará en marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne.