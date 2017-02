La recuperación de Noah Información General 03/02/2017 Redacción Leer mas ...

Después de la terrible noticia que conmovió al mundo por la salud de Noah Bublé, llegó lo más esperado: El hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé fue operado esta semana y lograron extraerle el tumor que tenía en el hígado. La cirugía fue posible porque el pequeño reaccionó positivamente a todo el tratamiento de quimioterapia que recibió en los últimos meses.

“Sí, Noah está recuperándose. Estamos muy contentos que sea así. Que hablen los papás cuando ellos quieran hacerlo. No hay más cáncer”, le contó Daniela Lopilato a Nosotros a la Mañana.

A pesar de que los médicos ya no detectaron rastros de la enfermedad, Noah deberá seguir en tratamiento durante un tiempo.

En noviembre, tras conocerse la noticia, los padres de Noah cancelaron sus actividades laborales y se refugiaron en Estados Unidos para dedicarse de tiempo completo a apoyar al pequeño de tres años. Luisana postergó la grabación de sus escenas del film Los que aman, odian y Bublé suspendió sus shows y gira mundial.

"Noah está libre del cáncer", fue el mensaje de texto que se reenviaron los integrantes más íntimos de la familia. Teleshow habló con allegados a Luisana y Micahel, quienes confirmaron la buena nueva, y el mensaje enviado por los Lopilato-Bublé.

En los últimos días de diciembre, cuando todavía no se habían cumplido dos meses de la primera sesión de quimioterapia, los pronósticos ya eran optimistas: no sin contratiempos -esperables, por supuesto-, Noah había superado con éxito la primera etapa del tratamiento. La segunda fase comenzó el 26 de diciembre. Y con el correr de las semanas, la mejoría se sostuvo.