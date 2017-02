Atlético recibe a Gimnasia y el “9” a Ceci de Gálvez Deportes 03/02/2017 Redacción En el inicio de la segunda rueda de la Liga Provincial, los elencos rafaelinos serán locales esta noche. La Crema buscará su tercer triunfo consecutivo cuando reciba a Gimnasia de Santa Fe, mientras que el León buscará cortar la racha de derrotas como local ante Ceci de Gálvez.

La programación de la octava fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe de basquet tendrá duelos este viernes y domingo. La segunda rueda se iniciará hoy con esta grilla de partidos: por la Zona A, desde las 21:30, San Lorenzo de Tostado vs. Adeo de Cañada de Gómez, Atalaya de Rosario vs. Colón de San Justo, Atlético Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Atlético San Jorge vs. El Tala de Rosario. La Crema viene en alza, ya que hasta el momento ganó los dos partidos que disputó este año desde que se reanudó el certamen, el último como visitante ante Atalaya, que venía puntero, y tratará lo lograr su cuarto triunfo en el campeonato ante un rival que está arriba en las posiciones.

Por su parte, en la Zona B, hoy viernes a las 21:30 se enfrentarán Atlético Sastre ante Brown de San Vicente, Temperley de Rosario con Sportivo Suardi y Firmat vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Para el domingo a las 21 quedó Cacu de Ceres vs. Colón de Santa Fe.

Y en la Zona C, esta noche, en el mismo horario, Rivadavia Juniors de Santa Fe será local ante Sportsmen Unidos de Rosario, Sport Cañadense recibirá a Unión de San Guillermo y 9 de Julio de Rafaela enfrentará en casa a Ceci de Gálvez. El León aún no ha conseguido ganar en lo que va de la competencia y tratará de cortar la mala racha en el Centenario ante un irregular elenco galvense. El domingo a las 21 jugarán Racing de San Cristóbal con Santa Paula de Gálvez.

Posiciones Zona A: San Jorge 13 puntos; Atalaya 12; El Tala, Gimnasia (SF) y Colón (SJ) 11; Atlético 10; Adeo 9; San Lorenzo 7.

Posiciones Zona B: Atl. Sastre, Firmat, Temperley y Sp. Suardi 11 puntos; CACU, Colón (SF), Brown y Talleres 10.

Posiciones Zona C: Santa Paula y Sport 13 puntos; Sportmen, Rivadavia y CECI 11; Racing 10; Unión 8; 9 de Julio 7.



RECAMBIO

Además, la Federación Santafesina informa que el 14 de febrero vence el plazo de recambio de jugadores y a partir de allí sólo serán por lesión.