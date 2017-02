Sin sopresas para el debut Deportes 03/02/2017 Redacción De cara al partido de ida de mañana a las 20 ante Tiro Federal de Rosario en el Parque por la Copa Argentina, Gustavo Barraza volvió a trabajar con los mismos 11 nombres que disputaron los amistosos ante Unión. Juan Ignacio Weissen es el último refuerzo del Lobo.

Ampliar FOTO ARCHIVO MATIAS GONZALEZ. El santafesino será de la partida este sábado ante los rosarinos.

A pocas horas del debut formal en la fase regional de la Copa Argentina para los equipos del Federal B, Gustavo Barraza, el entrenador de Ben Hur, no tiene dudas en cuanto a la formación titular que mañana, desde las 20, estará recibiendo en el estadio Parque a Tiro Federal de Rosario en el partido de ida.

Desde el martes, donde el Negro, en el segundo ensayo ante Unión en Sunchales que terminó con victoria de los rafaelinos, paró a los mismos nombres del primer amistoso disputado en nuestra ciudad, se presagiaba que para el duelo ante los rosarinos no iba a tener sorpresas, siempre y cuando no surja algún imprevisto de último momento. Y lo que se vio ayer en el entrenamiento, fue la ratificación del mismo equipo. O sea que el DT benhurense ya tiene todo listo para los primeros 90’.

De esta manera, la BH formará mañana, apostando a un 4-2-3-1 con Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Ricardo Marín y Maximiliano Pavetti; Nicolás Pautasso y Daniel González; Gastón Palma, Franco Rosas y Matías González; Emir Izaguirre.



WEISSEN, CONFIRMADO

Por su parte, el delantero rafaelino Juan Ignacio Weissen, que viene de rescindir en Sportivo Las Parejas, será finalmente el delantero que estaba buscando Barraza para cerrar la plantilla y las incorporaciones. El ex Quilmes, 9 de Julio, Juventud Unida y Unión de Sunchales aguardaba una oferta de una categoría superior, y al no surgir se inclinó por quedarse en Ben Hur, donde empezó a entrenar desde el lunes. De esta manera, “Juani”, que fue anotado en la lista de buena fe de la Copa que se entregaba anoche, es el séptimo refuerzo y se suma a las llegadas de Marín, Daniel González, Alejandro Carrizo, Gabriel Acastello, Matías Caballero e Izaguirre.



PARA EL MARTES

En tanto, ayer se dio a conocer el árbitro para el partido de vuelta, que se estará jugando el próximo martes 7 desde las 17 en barrio Ludueña. El mismo será el santafesino Enzo Silvestre. Cabe señalar que mañana en barrio Ilolay estará impartiendo justicia el polémico árbitro cañadense Leandro Bottoni.