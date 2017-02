Agónico triunfo de Argentina ante Colombia Deportes 03/02/2017 Redacción SUB 20

Los pibes argentinos sueñan con llegar al Mundial.

No hay victoria sin sufrimiento. Eso parece sentir el seleccionado argentino sub 20 en el Sudamericano de Ecuador. En Quito, el equipo de Claudio Ubeda le ganó agónicamente a Colombia. Lautaro Martínez, ya en el descuento, puso el 2 a 1 de un partido ecléctico, que comenzó con el gol de Marcelo Torres a los 19 segundos y que luego empató Juan Hernández, ayudado por el error del arquero Facundo Cambeses, que reemplazó en la titularidad a Ramiro Macagno, el arquero de Atlético, que luego de los 3 goles recibidos en la dura derrota ante los Charrúas, perdió su lugar.

Argentina sabía que no había margen de error. Pero lo que pocos podían imaginar que Marcelo Torres solo se iba a demorar 17 segundos en borrar la desilusión tras la caída ante Uruguay (3 a 0) en el debut del hexagonal final del Sudamericano sub 20.

Desde el arranque se notó un equipo compacto y con el ánimo en alza. Después del gol de Torres, y antes de que se cumplieran los 5 minutos de juego, Argentina volvió a tener una chance para ampliar el marcador en una jugada que nació en un lateral. La desesperación de Colombia en el estadio Atahualpa de Quito se traducía en faltas fuertes y, consecuentemente, en amarillas, como las de Arroyo y Quiñones, a los 15 y 18 minutos. La concentración de la última línea argentina tampoco colaboraba con los aislados ataques cafeteros.

Antes del final del primer tiempo, Mansilla sacó un zurdazo que obligó a una gran reacción del arquero Manuel Arias para sacar la pelota al córner. La respuesta colombiana, a través de un remate desviado de Kevin Balanta, le recordó al equipo de Ubeda que no podrá perder el foco para mantener el triunfo en el complemento.

Pero el arranque fue tumultuoso. Leyser Chaverra Rentería le apuntó al arco al minuto y exigió a Facundo Cambeses. El arquero de Banfield no respondió tan bien apenas unos minutos después cuando salió para cortar un ataque y casi comete penal. Se notaba que la presión colombiana podía traerle problemas al equipo de Ubeda y así sucedió a los 11, cuando el arquero volvió a equivocarse, salió lejos y sin poner los puños, lo que aprovechó Juan Hernández para poner el empate. Cinco minutos después, además, Ubeda decidió que Torres -autor del gol- le dejara su lugar a Ezequiel Barco, el chico de Independiente. Antes ya había salido Mansilla, pero por lesión.

Ya solo quedaba un cuarto de hora del partido cuando Lautaro Martínez despertó a Argentina con un remate desde afuera que Arias mandó al córner. En la contra, sin embargo, Colombia estuvo a punto de darlo vuelta, cuando Hernández dejó a su marca en el camino y, ante un arquero solitario, intentó un tiro al segundo palo que se fue afuera.

El mediocampo desapareció en los últimos minutos: la pelota pasaba de un área a otra sin que nadie pudiera conquistar el gol que le diera el triunfo. Entonces, la cancha se inclinó para Argentina a los 33 minutos cuando Atuesta -que había entrado a los 31- recibió la roja directa por una falta a Barco. Irremediablemente, los chicos argentinos fueron a buscar su gol. Y lo encontró en el primero de los cuatro minutos agregados por el árbitro Daronco. Martínez se convirtió en el hombre clave que le dio el triunfo al equipo de Ubeda, para mantener vivo el sueño de la clasificación al Mundial. El equipo de Ubeda suma así 3 puntos y se acomoda en el Hexagonal que otorga cuatro plazas para el Mundial que se realizará en Corea del Sur entre el 20 de mayo y el 11 de junio. La próxima presentación será el próximo domingo frente al local Ecuador, en el estadio Atahualpa de la altura de Quito.

Argentina alistó a Facundo Cambeses; Nicolás Salazar, Cristian Romero, Juan Foyht, Milton Valenzuela; Tomas Conechny, Santiago Ascacíbar, Julián Chiccó (Lucas Rodríguez), Brian Mansilla (Matías Zaracho); Marcelo Torres (Ezequiel Barco) y Lautaro Martínez.