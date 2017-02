Prueba del BMW Serie 5 autónomo Automotores 03/02/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Manejar un automóvil sin prestarle atención al camino es posible con el BMW Serie 5 autónomo, que ofrece las prestaciones que ya son marca registrada en vehículos de la compañía alemana, con un

plus de generosa "colaboración" con el conductor.

Especialistas del portal web Autocosmos realizaron un prueba de

conducción con este coche y llegaron a las siguientes conclusiones: "El BMW Serie 5 Autónomo no cuenta con más sensores o aditamentos de los que ya cuenta la nueva generación del Serie 5 que está por llegar al mercado.

"BMW no llevaba solo ese, sino varios ases más bajo la manga. Para empezar, nos mostró su Open Mobility Cloud, una nube abierta a cualquier otro fabricante que quiera aprovecharla, desarrollada sobre Microsoft Azure y que puede conectar el auto ya sea con el teléfono o con la casa u oficina del dueño del vehículo para integrarse a su vida de una forma que no creerías posible.

"Imaginá que tu auto planea tu ruta en función de las citas que tendrás durante el día, considerando los tiempos de traslado para llegar a tiempo a cada una de ellas, y encima lo hace de manera automática al estar conectado a tu teléfono y tu calendario, agenda e incluso a tu correo.

"Además la calidad de marcha era impecable y silenciosa, hasta ahora no nos parecía muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados BMW. Sin embargo, cuando por fin llegó el momento de activar la función de conducción autónoma y luego de sentir mucha ansia en los primeros segundos, me surgió la

pregunta. ¿Y ahora? El vehículo viene preparado con muchas funciones, por lo que sólo hay que despreocuparse".