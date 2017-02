El Ministro Garibay se reúne con los autoconvocados del Departamento SUPLEMENTO RURAL 02/02/2017 Redacción Cumpliendo con la petición de la asamblea del cruce de rutas 70 y 13, el Ministro de Infraestructura y Transporte estará esta tarde en Roca encabezando una reunión de trabajo. Se espera que informe sobre las tareas en marcha y los planes hídricos, con sus respectivos plazos de obra.

Ampliar FOTO ARCHIVO ENCUENTRO. Los integrantes de la Comisión Revisora, que recibirán esta tarde a Garibay en Roca.

En el primer mes del año la producción agropecuaria del Departamento Castellanos sufrió un golpe letal por las inundaciones registradas en gran parte del territorio. Con afectaciones más profundas que lo vivido en abril del año pasado, las distintas actividades se vieron notablemente perjudicadas al punto que muchas unidades productivas dejaron de funcionar, especialmente tamberas, por las pérdidas que generaron y generarán los anegamientos en la zona.

Esto motivó la convocatoria espontánea de un buen número de productores y vecinos en general, que en la desesperación generaron algunos movimientos de la clase política, con el objetivo de mejorar y solucionar, a mediano plazo, esta crisis hídrica concatenada.

En la última asamblea realizada por estos ciudadanos de distintas localidades del oeste del Departamento se conformó una Comisión Revisora, que llevará adelante la gestión de comunicación y seguimiento de las soluciones que deberá generar la Provincia, con integrantes de casi todas las localidades. Además se solicitó formalmente la presencia en la región de José León Garibay, Ministro de Infraestructura y Transporte, para actualizar y proyectar los pasos inmediatos que debe encabezar Santa Fe en materia de obras.

El funcionario rápidamente aceptó la propuesta y por eso se organizó una reunión para esta tarde. Se espera que Garibay esté desde las 18:30 en el Salón de Usos Múltiples de Presidente Roca, para reunirse con la Comisión Revisora y con técnicos del comité de cuenca del Vila – Cululú. Esta semana ya mantuvo encuentros con comités de otras zonas, bajo los mismos parámetros.



RESPUESTA RAPIDA



La asamblea del cruce de rutas 70 y 13 consiguió el mismo sábado pasado, luego del tercer encuentro que realizaron en el acceso a la localidad de Roca, comunicarse y recibir la confirmación de Garibay para esta reunión de trabajo.

Sobre el alcance de esta convocatoria popular dialogamos con Javier Mondino, productor de Vila y uno de los dueños de Lácteos Aurora. Javier expresó que “con una multitud de gente, un apoyo de toda la zona, nos juntamos el sábado al mediodía en el cruce de las rutas 70 y 13, avanzamos en ese sentido. Logramos formar una comisión con un representante de cada pueblo para controlar los trabajos que se van a realizar sobre las obras que tiene previstas la Provincia”.

En cuanto al objetivo del encuentro con Garibay, que podría estar acompañado por otros funcionarios, fue concreto: “Primero vamos a tener que escucharlos, con mucho respeto porque acá no es cuestión de enfrentar a nadie ni pelearse con nadie. Será escuchar lo que tienen previsto hacer y los tiempos que se van a tomar. De ahí en más será la tarea nuestra de ir a controlar lo que se va a ir haciendo”.

Justamente respecto de la predisposición del Ministro reconoció la rápida respuesta: “El sábado le hablamos por teléfono, tuvimos una comunicación directa con el Ministro y en principio nos dijo que en la semana nos iba a atender. Más tarde nos confirmó que el jueves va a estar en Roca. Nos vamos a reunir los de la comisión que se formó junto con algunos representantes de los 3 comités de cuencas que están afectadas a la zona”.

Mondino nos actualizó la situación de la zona, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la producción lechera: “Las vacas que se fueron no vuelven, eso es lo más grave de la situación. Yo tengo contabilizado que se cerraron entre 7 y 10 tambos y también entre 5 y 6 tambos redujeron a la mitad su cantidad de vacas. Esos animales no vuelven más porque ya se alquilaron a otras zonas, se enviaron incluso con opción de compra por parte de quienes las alquilaron. Es grave que se hayan ido muchas vacas de la zona. Respecto de la agricultura yo calculo que se perdió un 70% de la zona afectada, eso va a repercutir en mayo, cuando todos tenían previsto la entrada de esas divisas. De aquí en más se vienen tiempos muy difíciles”.