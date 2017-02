Poesías de Juan Pablo González escritas en 1968 Información General 02/02/2017 Emilio Grande (h.) PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE

Ampliar FOTO ARCHIVO POLIFACETICO./ Juan Pablo González.

Con motivo de cumplirse el primer aniversario de la muerte del recordado Juan Pablo Luciano González, el 20 de enero último, su esposa Carmela "Muñeca" Cerruto nos acercó un libro con 22 poesías titulado "Las simples cosas", de 40 páginas, publicado por Ariel en el año 1968.

"He penetrado en el mundo diáfano y tierno de sus poemas, en el que se exaltan las invalorables 'simples cosas'. Junto a los que a veces buscamos el revés de las apariencias, las luces presentidas tras de la oscuridad, o las sombras que ocultan las más resplandecientes claridades, su voz es un verdadero canto a la vida, humano, optimista, dulce. Gracias por estas palabras que nos muestran lo maravilloso de la simplicidad, y lo bella que puede ser la existencia cuando se la mira con ojos de poeta", destaca Margarita Beceyro de Oliva en el prólogo.

En sus versos aborda sobre la familia: su amada mujer, sus hijos (María Gabriela, Rafael y Mariano), los avatares de la vida, entre otras temáticas. La primera de las poesías trata sobre "Las simples cosas": Qué pude yo ofrecerte en este tiempo?/ realmente fue tan poco...!/ una casa, un paseo, algunas cosas/ las simples cosas con que yo me rozo.

Las cosas infantiles y pequeñas/ que son mi mundo y que yo convoco/ en el desorden de estos años, vida,/ en el desorden de estos años locos.

Tal vez la estrofa de algún verso trunco/ hilvanado al pasar entre despojos/ de un vivir apurado y sin descansos/ siempre de prisa... pero fue tan poco...

Siento a veces un poco de vergüenza/ por estas simples cosas./ Yo hubiera pretendido tanto, tanto,/ para regar tus rosas./ Y sin embargo me quedé en silencio/ buscando el nuevo gozo/ en una pretendida primavera/ que se murió en agosto.

Es que mi tiempo, tú lo sabes vida,/ tan veloz, fue tan corto/ que a mí me sorprendió la campanada/ y no lo advertí tu asombro.

Cuando volví a buscarte de mi noche/ tú estabas con tus rosas/ tres hijos de ese tiempo te rodeaban/ junto a mis simples cosas...

Otra de los poemas es "Peinate de trenzas": Quiero que como antes, te peines de trenzas/ cuando así te pones y arreglas tu pelo/ adquieren tus ojos de un verde profundo/ no sé que colores de mar y de cielo./ Eres el momento, de trenzas, peinada/ como esas chiquillas de caritas suaves/ que tienen los cuadros de la gente aldeana./ Eres, cuando peinas tus suaves cabellos/ como a mí me gustas, de trenzas cruzadas/ sobre tu cabeza, como yo te quiero/ como la que busco y ansío, como la esperada./ Luego, cuando sueltas tu pelo/ y cae de repente en suave cascada/ y cubre tus hombros tan blancos/ y enmarca tu rostro de virgen una tal fragancia/ que a mí me parece que todo el secreto/ de la primavera, por tu trenza exhala.

Péinate de trenzas, péinate mi amada,/ que importa que digan las modas/ que eres anticuada./ Peinada de trenzas tú tienes/ un rumor de años que ya se pasaron. Y tienes no sé qué recuerdos/ de cosa olvidada.

Péinate de trenzas, péinate mi amada/ peinada de trenzas retornas,/ a los años viejos, a los de la infancia,/ aquellos tan puros, aquellos tan cerca,/ porque sé que el tiempo, dijo su palabra:/ peinada de trenzas yo sé que te quiero/ peinada de trenzas yo sé que me amas.

Justamente, en este plano literario participó en un concurso municipal en el que recibió una mención y una medalla de oro.



SOBRE SU VIDA

Juan Pablo González tenía 86 años de edad, nacido en Tostado (departamento 9 de Julio), rafaelino por adopción, se desempeñó en diversos medios de comunicación social, entre ellos LA OPINION.

A nuestra ciudad llegó para trabajar en la entonces escuela Fábrica (hoy

Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 460 "Guillermo Lehmann"), desempeñándose como docente de Física, Matemática y Química, hasta su jubilación.

Cuando vivió en Comodoro Rivadavia emergió su predilección por el periodismo, colaborando en el diario Comodoro y en LU4 Radio Patagonia Argentina.

En Rafaela empezó a escribir en diario Castellanos, lo hizo luego con colaboraciones en diario LA OPINION, también en LT28 Radio Rafaela en las recordadas audiciones "Radio-noche" y "Sabatina" junto a Carlos Beceyro y Raúl "Cacho" Paublán.

Participó en la organización de la construcción del pavimento durante una de las intendencias de Rodolfo Muriel, con quien continuó trabajando en el área de Prensa en la Municipalidad hasta 1973. Luego trabajó en la concesionaria de Carlos y Américo Grossi, en Giuliani y en el Frigorífico Rafaela (hoy Rafaela Alimentos), manteniendo su actividad docente.

En la década de los ochenta empezó a publicar la cartelera de los cines Belgrano, Colón (donde está La Ensaimada) y Avenida (funciona el Banco Hipotecario), que se imprimía en la firma Mandrile, Berruezo y Peretto. Después le fue agregando más información hasta convertirse en la revista Cartel, apareciendo durante 30 años, siendo su último número cuando Juan Pablo González cumplió 80 años. Al mismo tiempo, fue corresponsal de los diarios Clarín (Buenos Aires), El Litoral y Nuevo Diario (de la ciudad de Santa Fe).

Participó en instituciones de la ciudad: Club de Leones y Círculo de la Prensa de Rafaela, habiendo ocupado las presidencias en ambas entidades y también en el Instituto Municipal de la Vivienda. En lo político tuvo una vocación socialista e integró la refundación del Partido Socialista.

"En estos más de 50 años en que vivo en esta ciudad, creció en habitantes, barrios, hacia arriba, teniendo una intensa actividad cultural. Amo profundamente a Rafaela, lugar en el que nacieron mis hijos y pienso algún día descansar", había expresado González el domingo 7 de junio de 2009, durante la entrevista con este cronista del diario en la sección "Rafaela y su gente", con motivo del Día del Periodista.