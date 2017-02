Charla a fondo con Bottaniz, DT de la Reserva de Atlético Deportes 02/02/2017 Martin Ferrero No se guardó nada. “Hoy yo tengo credibilidad”, apuntó en relación a la confianza dirigencial. “Yo defiendo el crecimiento deportivo de los futbolistas, no el resultado”, apuntó. Víctor Bottaniz habló del pasado, presente y futuro de la “Crema”.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN EL PREDIO. / Eduardo Gentile, Víctor Bottaniz, Fernando Clementz y Juan Manuel Llop. Trabajadores de la ‘Crema’.

Hablemos de fútbol; y de otras cosas también. “Lito”. Así llaman a Víctor Bottaniz, entrenador de la División Reserva de Atlético de Rafaela que se muestra ‘ilusionado, empujando desde abajo’ en este comienzo de año y ‘dándole una mano al fútbol de primera’ con la llegada de varios juveniles promovidos por ‘Chocho’ Llop al plantel superior de la “Crema”.

Al igual que la Primera, la Reserva trabaja en la puesta a punto para el semestre que se viene y en relación a esta pretemporada de verano, Bottaniz contó: “Estamos tranquilos, trabajando un poco en los recambios porque se han ido, por suerte, muchos de los chicos que están en el plantel superior así que hay que volver a rearmar el equipo que fue muy competitivo el año pasado con una mezcla de los que fueron a Brasil y hay que sumar algunos chicos, ver si se puede incorporar algo más este año” y agregó en charla con este medio y Next TV: “Siempre con la ilusión que en un nuevo año sigan creciendo nuestro futbolistas y es la idea, en lo posible tenemos que seguir sumando jugadores en el plantel superior y que tengamos una buena competencia en estos seis meses que se vienen y ver como se termina el torneo”.



-¿Cómo ves ese objetivo deportivo que tiene por delante la primera para el semestre que se viene?

-Ojalá que nos podamos quedar, lo vamos a pelear hasta lo último, va a ser muy importante mantener la categoría, fundamentalmente por el roce y la diferencia que existe entre una categoría y otra. Uno está ilusionado, empujando desde abajo, dándole una mano al fútbol de primera y es lo que hacemos nosotros acá.



-Reconforta que muchos de los juveniles han subido y están teniendo sus posibilidades en Primera.

-Hoy la base del equipo de primera está con 14, 15 chicos del club. Es importante, muestra un trabajo de años. Desde el 2010 que estoy acá y hoy tengo en el último escalón a muchos de la 98, 97 que los tuve cuando arrancaban en Novena, muchos son de afuera y otros de la ciudad, es un proceso muy lindo y están haciendo sus primeros pasos en Primera.



-¿Qué te genera en lo personal eso?

-Son sensaciones muy lindas que quedan y es algo que voy a defender a morir siempre, yo defiendo el crecimiento deportivo de los futbolistas, no el resultado. El resultado viene a consecuencia del buen trabajo. Hubo muchos acá que defendieron el resultado, con el resultado se miente mucho, las divisiones formativas, alternativas que van arrimando jugadores al plantel superior tienen que formar futbolistas, que sean competitivos y a la hora que el entrenador superior los necesite tenga respuestas, de qué sirve ganar la zona o un campeonato.



-…

-Nosotros, que en teoría somos pobres, hemos nutrido a muchos equipos, quiere decir que el trabajo es bueno. Tenemos buenos arqueros, un equipo que peleó el descenso sacó a Pussetto, Werner y Godoy. Leo (Godoy) hoy es uno de los mejores laterales del fútbol argentino. No hay que buscar cosas raras que acá pasaron. Por suerte hubo un cambio importante y todo eso se reactivó, por lo menos en mi manera de pensar.



-Y ahora también comienza un nuevo período con la llegada de Antonio Mur.

-Es importante que se sume gente con capacidad pero acá, yo siempre resalto, durante muchos años se sacó gente importante y siempre con la misma gente trabajando acá, creo que a veces tiene que haber una caricia del dirigente para la gente que labura desde hace muchos años. La posibilidad que le dio Llop a muchos de los jóvenes es importante también, jugadores hay, después está la valentía del entrenador superior de si los pone o no, cuando siempre se juega el puesto.



-¿Cómo explicas el tema de los arqueros?

-Hay que darle un reconocimiento y que no se lo reconoció en su momento al Katy Protti (Alejandro), nosotros que hacemos una parte en la captación pero después el trabajo que él hizo con los chicos que están hoy desde que tenían 13 o 14 años, entonces siempre hay que acordarse de los que laburaron ya que siempre se llevan los aplausos los que los tienen en la etapa final pero hay que laburar mucho en las bases. Es increíble, es una fuente interminable de arqueros. Desde ese lado estamos muy conformes.



-Pequeña fábrica de arqueros, perfecto, ¿y algún delantero goleador?

-Es un desafío para nosotros, sacamos uno: Pussetto; pero hay que sacar más, cuesta. El fútbol de hoy está muy cerrado y se hace difícil. Es un objetivo que tenemos que tratar de encontrar y esperemos que pronto, tenemos dos o tres que están bien, esperemos que tengan la posibilidad de jugar.



-Lo viste a Gudiño en su momento y lo recomendaste, ¿hay otro dando vueltas en la zona?

-En la zona hay, pasa que a veces es difícil poder traerlos por muchas cosas, fundamentalmente por la credibilidad del dirigente hacia nosotros. Hoy yo tengo credibilidad, Gudiño era una apuesta y salió bien, es uno de los jugadores codiciados por muchos clubes, hizo un muy buen campeonato. Hay chicos, como en su momento lo fue Orsini, acá en la zona hay, tenemos que salir a ver pero también está la valentía del entrenador en ponerlo, era un ilustre desconocido, venía de jugar en un Argentino y Primera División es otra cosa, “Chocho” (Llop) tomó el valor y le respondió muy bien.

Se busca, siempre hay un montón de chicos que a lo mejor no tienen la posibilidad y está en nosotros de ir a buscarlos y poder verlos. Esa responsabilidad la tiene el club y nosotros estamos trabajando muchísimo en la zona así que siempre es bueno encontrar alguna perlita de esas.



-No es de la zona pero quizás el sudafricano que llegó sea la nueva apuesta… ¿cómo es su historia?

-(risas) Crece, tiene muchas condiciones, nos sorprendió. Es bastante difícil de pronunciar su nombre (Siphosethu Niyabo), cariñosamente le digo ‘Sifón’ para que se entienda con los chicos, anda muy bien. Vino a hacer una especie de pasantía, lo trajo Jorge Ghiso que fue a dar charlas a Sudáfrica y le vio condiciones; lo vieron, les pareció que era competitivo. Jorge (Ghiso) sabe que Atlético es una buena escuela de formación y lo trajo, llegado el caso si él pasa la prueba como para que lo podamos dejar por ahí lo incorporamos para que juegue en Liga un año y se verá, la idea es esa.