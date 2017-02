FAA pidió ampliar los mecanismos de asistencia directa a productores SUPLEMENTO RURAL 02/02/2017 Redacción La entidad recibió a funcionarios de la Nación, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco. Omar Príncipe expresó que "el 80% de los productores no están en condiciones de tomar créditos".

Ampliar FOTO TWITTER FAA AUTORIDADES. Príncipe y Bargellini en primer plano, en la reunión de la que participaron también funcionarios nacionales.

Dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) recibieron en su sede central en Rosario a autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación y representantes de las carteras agropecuarias de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco. Durante el encuentro, que fue encabezado por el titular de FAA, Omar Príncipe, referentes federados de todo el país plantearon las principales demandas de los pequeños y medianos productores afectados por la emergencia climática.

Príncipe indicó al final del encuentro: “Aunque los problemas son muchos, fue positivo poder dialogar con autoridades y marcar las prioridades. Se aceptó nuestro planteo de que el 80 por ciento de los productores que representa FAA no están en condiciones de tomar créditos, y que los 500 millones de pesos de la Ley de Emergencia son escasos para hacer frente a los problemas de miles de agricultores, que hoy corren riesgo de quedar fuera de la actividad productiva. Y en este sentido señalamos a Nación que la línea de asistencia directa a productores que se diseñó para Santa Fe es el camino, que debería replicarse en otras provincias”.

Por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, asistieron Santiago Hardie (Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial) y Hugo Rossi (Subsecretario de Coordinación Política); por el Ministerio de la Producción de Santa Fe, Marcelo Bargellini (Secretario de Agricultura provincial) y Pedro Morini (Secretario de Lechería); por el Ministerio de

Agroindustria de Buenos Aires, Sergio Robert (Coordinador Técnico); por el Ministerio de Agricultura de Córdoba, Edgardo Bustamante (Subsecretario de Infraestructura Agropecuaria), por el de Ministerio de Producción Entre Ríos, Martín Barbieri (Secretario de Producción Primaria) y el de Chaco, Omar Farana (Subsecretario de Algodón). Por FECOFE se hizo presente Esteban Motta y por la Cooperativa Agricultores Federados Argentinos, Gualberto Di Camilo y Fabián Ré.

Además, el presidente de FAA agregó: “El problema de las inundaciones no afecta sólo a la ruralidad, sino a zonas urbanas. Por eso hablamos de que aquí no puede responsabilizarse de todos los problemas al cambio climático, que hay que analizar el impacto social y ambiental, que en el mediano plazo debe haber obras de infraestructura, un plan de ordenamiento territorial y políticas productivas que sean sustentables, poder discutir como productores el uso del suelo, con una mirada integral sobre el impacto ambiental. En este sentido, es clave poder tener una nueva Ley de Arrendamientos, que elimine los contratos accidentales”.

Desde FAA se abogó por la necesidad de defender el entramado social y la soberanía alimentaria, a los que aportan los pequeños productores. La producción hortícola y las economías regionales fueron planteados como temas que deben ser prioridad a la hora de fijar las políticas de asistencia. Otro reclamo federado fue el de un seguro multirriesgo. En este sentido, desde Nación se indicó que “las aseguradoras no permiten poner en marcha un esquema así, hasta no avanzar con obras de infraestructura pendientes y estaciones meteorológicas homologadas, que llevará tiempo tener en el país”.

En cuanto a los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de los pequeños y medianos productores, desde FAA se sugirió que podría discutirse el beneficio en derechos de exportación del que gozan hoy las grandes aceiteras, por el diferencial que existe entre las retenciones que pagan el poroto de soja, con respecto a la harina y el aceite. “Allí está el equivalente a cinco veces la Ley de Emergencia y es plata que sale de los productores”, se mencionó.

Durante la jornada, el Ingeniero Agrónomo del INTA Marcos Juárez, Nicolás Bertram, disertó sobre la vinculación entre la evolución de la altura de las napas con el uso del suelo agrícola. A partir de allí, surgieron debates sobre las diferencias de absorción, el consumo de agua, el modelo productivo y la necesidad de forestar e incorporar pasturas naturales.