Según Sammartino la recuperación de la rentabilidad es “importante” SUPLEMENTO RURAL 02/02/2017 Redacción Para el Subsecretario de Lechería los tamberos, que no fueron afectados por la crisis hídrica, están “entusiasmados”. Lo dijo días atrás, en un encuentro con productores en San Guillermo. Además expresó que hay mercados para exportar, pero no especificó cuáles. Respecto de los tambos que se cierran, más allá de los afectados por las inundaciones, lo hacen porque las nuevas generaciones no quieren "acompañar" al productor grande.

Ampliar FOTO ARCHIVO FUNCIONARIO. El Subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino.

El pasado fin de semana Alejandro Sammartino, Subsecretario de Lechería de la Nación, estuvo en la Cooperativa Central Unida de San Guillermo. La misión fue reunirse con productores agropecuarios para hablar sobre la crisis hídrica y de la situación actual de la lechería.

Como acostumbra, dejó un mensaje esperanzador para los tamberos, aunque en todo momento separó la coyuntura del sector de la afectación por las inundaciones en nuestra región. No obstante, y más allá de esta diferenciación, algunos de sus dichos fueron controvertidos.

En primer término se explayó sobre el momento de la gestión de su subsecretaría: “Hicimos muchas cosas pero faltan muchas por hacer. Entendemos que tenemos que salir de este tema de la urgencia y empezar a trabajar en cuestiones más estructurales que hagan el negocio lechero un negocio de prosperidad y un negocio con futuro. Vamos hacia una lechería que permita progreso y que permita una oportunidad a los jóvenes. Porque cuando hablamos de supervivencia o cierre de tambos si no entusiasmamos a la nueva generación es muy difícil que haya lechería”.

Fue consultado sobre el precio de la leche y el Ingeniero expresó: “entendamos que el precio de la leche viene aumentando de enero del año pasado a este enero y no ha dejado de aumentar en todos estos meses. Con sequía, con inundación, con crisis y eso es una buena noticia, más allá que cayó la producción de leche subió también el negocio y hay muchas más expectativas que antes. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la leche para este año? Y yo digo un precio más que interesante, nosotros entendemos que la recuperación de la rentabilidad es importante y eso permite perspectivas. Los productores que hoy no están golpeados por las inundaciones encuentran una situación de entusiasmo y de progreso. No es el mismo ánimo de aquel productor de enero de 2016 a enero de 2017. La inundación golpeó, claramente, y es un doble golpe porque en abril-mayo y ahora nuevamente. Eso desanima a cualquiera.”

Claramente hizo alusión al precio en relación con la rentabilidad, tan deseada por los productores que le siguen peleando. De cualquier manera no se pronunció sobre el aumento de costos en el mismo período en el que se produjo la recuperación del precio, situación que prácticamente socavó la posibilidad de tener ganancias.

También opinó sobre las posibilidades de exportación: “Hay un mercado internacional que va a demandar y vamos a romper aquella consigna que cuando hay mucha leche el precio baja. Nosotros estamos convencidos que esta vez cuando haya mucha leche el precio va a seguir subiendo porque vamos a tener un mercado ampliado, que es el mercado internacional”. Lo que no especificó fue a qué mercados se refiere específicamente, cuándo se les va a vender y cómo van a pagar.

Luego siguió hablando de las exportaciones: “Nunca se dejó de exportar, 2016 cerramos con 300.000 toneladas de leche, 30.000 toneladas menos de lo que fue 2015, seguimos exportando. Porque afortunadamente ha habido baja de producción pero esa baja no significó que dejáramos de cumplir con los compromisos afuera. Y estamos preparados estructuralmente para aprovechar el mercado internacional”. ¿Contradictorio? Reconoció que se exportó menos y, recordando que anteriormente habló de un “mercado ampliado”, afirmó que el país está preparado “estructuralmente” para exportar. ¿Será posible ante el cierre contundente de unidades productivas, al menos en nuestra región?



EL CIERRE DE TAMBOS



Finalmente se refirió al cierre de unidades productivas, situación dramática en el departamento Castellanos e hizo aquí quizás la aseveración más extraña. “Lo que tenemos que evitar es que se cierren tambos por el problema climático. Después hay una dinámica y una lógica que algún tambo se puede cerrar porque el productor ya cansado, grande, no tiene un hijo que lo acompañe. El desafío que tenemos como cadena y el gobierno tiene que acompañar es que la actividad lechera sea una actividad atractiva con una dimensión tal que a los hijos les interese trabajar. ¿Por qué se cierra un tambo? Se cierra a veces porque el productor grande, cansado, no tiene una generación que lo quiera acompañar. Entonces la pregunta es, más allá de los gobiernos de turno, más allá del escenario en que transcurrió la lechería entendemos que las empresas, y no solamente las lecheras las agropecuarias que deben continuar, son aquellas que tienen un crecimiento a largo plazo donde la generación está acompañando a la generación que está terminando”, puntualizó Sammartino.

Tomando estos últimos conceptos, para el Subsecretario, sacando los tambos que fueron abatidos por el agua, los que cierran lo hacen porque las “nuevas generaciones” no quieren continuar. Pero no se plantea el funcionario que la producción dejó de ser rentable hace mucho tiempo y desde su gestión, y mucho tiempo atrás también, no logran que la actividad tenga un futuro posible.