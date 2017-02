Ford no considera correr en Fórmula 1 Deportes 02/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO FORD.COM DAVE PERICAK. Referente de competición de Ford.

Ford está en una etapa exitosa, al menos en lo que a competición se refiere, con su Ford GT, con el que ha llegado y en apenas un año ya ha conquistado las "24 Horas de Le Mans" y las "24 Horas de Daytona", no sin polémica ya que el modelo de calle recién fue entregado a sus clientes.

Además de carreras de resistencia, Ford tiene presencia en NASCAR y RallyCross, y según apuntan las últimas informaciones está interesado en aumentar su participación en los Ford Fiesta RS WRC del equipo M-Sport.

Donde no está interesado Ford es en la Fórmula 1, como lo expresó Dave Pericak, el director de Ford Performance, ya que la máxima categoría del automovilismo tiene unos costos que no se justifican en forma de retorno de imagen de la marca.

"No estamos interesados en la Fórmula 1. No nos veo involucrándonos en la categoría a corto plazo. La Fórmula 1 es demasiado costosa. Si te fijas, estamos en las categorías que son más relevantes para los objetivos y finalidades que tenemos, tanto en desarrollo de herramientas como tecnología para poder introducirlo en los coches de serie", sostuvo Pericak.

La marca del óvalo no tiene presencia en la Fórmula 1 desde su época con Jordan, cuando en 2003 y 2004 acompañaron al equipo para sustituir los motores Honda que montaron hasta entonces.

En la temporada 2005 Jordan reemplazó los Ford RS 3.0 V10 por unidades de Toyota. Un año después el equipo fue vendido a Midland, pasando más tarde a ser Spyker para ya en 2008 convertirse en Force India, estructura que sigue actualmente en la Fórmula 1.