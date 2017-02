Llop perfila el equipo y mantiene una duda Deportes 02/02/2017 Redacción Costa o Luna para acompañar a Leandro Díaz. El DT volvió a trabajar cuestiones tácticas y repitió el once que utilizó el martes. Hoy fútbol de cara al amistoso del sábado ante Newell’s.

Ampliar FOTO ARCHIVO ¿IRA DE ARRANQUE?. / Ramiro Costa es una de las dudas que tiene el DT para la ofensiva.

Mientras se aguardan definiciones en AFA y confirmaciones sobre el reinicio del campeonato, la ‘Crema’ sigue adelante con su pretemporada y se prepara para visitar el próximo sábado a Newell’s en Rosario para disputar un nuevo encuentro amistoso.

Juan Manuel Llop dispuso otra tarea táctica y algunos minutos de fútbol en la que repitió el mismo equipo y variante que ensayó el pasado martes. Leandro Díaz se mantuvo en la ofensiva y Ramiro Costa alternó con Fernando Luna, en principio, esa sería la única duda que tendría el DT de cara a la formación inicial para un nuevo cotejo veraniego.

De esta manera el equipo titular formó con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Diego Montiel, Santiago Paz y Kevin Itabel; Costa y Díaz.

El plantel de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy y llevará a cabo minutos de fútbol formal en donde podría quedar definido el once inicial que utilizará “Chocho” para visitar a la “Lepra”.



CASO GUDIÑO



Tras declaraciones de Eduardo Gays, presidente de Atlético de Rafaela en medios de Rosario, el tema Gudiño volvió a estar en boca de todos. ¿Se queda? ¿Se va? Desde barrio Alberdi, la subcomisión de fútbol de la “Crema”, confía en que se quedará hasta junio pero por lo pronto Gabriel Gudiño sigue sin arreglar su situación con Atlético de Rafaela.

“El pase es mío y Atlético de Rafaela tiene una opción de compra (de 250 mil dólares) por el 80% del pase que aún no usó”, contó Gudiño en LT3 AM680. Luego agregó: “Si llega una oferta concreta se puede llegar a un acuerdo. Rafaela haría uso de la opción y después me venderían”.

En relación al supuesto interés de Rosario Central, el mediocampista de Atlético señaló: “Si Central me quiere, tiene que llamarme directamente a mí, así arreglo con Atlético. No tengo representante y me manejo solo”. Sobre el club ‘Canalla’ manifestó: “Es un club muy lindo, me encantaría jugar ahí, a quién no”.



EMPATO NEWELL'S



Newell's, rival de Atlético de Rafaela el sábado en Rosario, jugó ayer el tercer amistoso de pretemporada e igualó 1 a 1 ante Sarmiento de Junín.

El equipo rosarino comenzó perdiendo (gol de Patricio Vidal) y en el complemento encontró la igualdad por intermedio de Maximiliano Rodríguez.

La "Lepra" formó con: Pocrnjic; San Román, Formiliano, Paz, Voboril; Amoroso, Sills, Quignon, Rodríguez; Formica; Scocco.

Si bien se especulaba con el ingreso de Néstor Moiraghi al equipo titular, el defensor volvió a actuar en el segundo partido.