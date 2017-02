Destacan buenas perspectivas en comercio mundial para exportar SUPLEMENTO RURAL 02/02/2017 Redacción GANADERIA

POSITIVO. Según los especialistas Argentina tendrá oportunidades para exportar este año.

El comercio mundial de carnes retomaría en 2017 los volúmenes previos a la crisis de 2014, con precios firmes, y ya China es el gran mercado para Brasil, Uruguay y la Argentina, incluidos los fuertes embarques a Hong Kong. El gigante asiático representa el 32% para Brasil, el 43% para Uruguay y el 36% para la Argentina.

Así lo consignó un análisis de Miguel Gorelik, director del sitio Valor Carne, quien señaló que hay una nueva oportunidad para las exportaciones bovinas de la Argentina. El comercio mundial de carnes remontaría con precios firmes, si no se ve afectado por nuevos proteccionismos y "otra buena noticia es que el Mercosur podrá ampliar su participación en China, ocupando los espacios que dejó la fuerte caída de la oferta australiana".

En el reporte, señaló que "en el segundo semestre de 2016 hubo un repunte de las exportaciones de carnes de los seis países líderes, que representan el 75% del mercado internacional, saliendo así del bajón registrado durante el año y medio previo".

"Lo más destacado es que esta mejora se pudo lograr a pesar de la fuerte retracción de las exportaciones australianas y la debilidad de la oferta de Brasil. Así las cosas, la recuperación quedó en manos de Estados Unidos, la India y Uruguay", manifestó.

Si se toma todo el último año y se lo compara con el previo, se ve que mientras Australia redujo sus ventas 20%, Brasil y la India las mantuvieron y Paraguay, Estados Unidos y Uruguay las incrementaron entre 2 y 11%.

"De esta forma, 2016 cerró con una baja de sólo 4% en relación a 2015, aunque con tendencia creciente. Más aún, los volúmenes embarcados en el último semestre fueron alcanzando el promedio de los últimos dos años", precisó Gorelik.

En tanto, los precios también se recobraron- a pesar de la baja de los de Estados Unidos- pero aún muestran un cierto rezago con respecto al promedio del trienio.

Los países que se miden para hacer esta evaluación son la India, Brasil, Australia, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. "Para completar el cuadro con los ocho líderes están faltando los datos de Canadá y Nueva Zelandia, que exportan algo más que Paraguay y Uruguay, pero cuyas estadísticas no están disponibles con tanta inmediatez", añadió.

De este análisis global, se desprenden dos conclusiones importantes: El mercado mundial de carnes tiene posibilidades de retomar niveles de comercio y precios que no se veían desde antes de la crisis financiera y de materias primas de 2014, siempre y cuando fenómenos como el reciente proteccionismo de Estados Unidos y el Brexit no generen disrupciones importantes en los flujos internacionales.

En cuanto al provecho que pueden obtener los principales exportadores de la contracción de la oferta australiana, hay que tener en cuenta que sus ventas están muy concentradas en cuatro mercados: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, que en conjunto representan el 80% del total.

En definitiva, para el Mercosur el gran objetivo a analizar es China, al que lamentablemente aún no ingresa Paraguay, pero tampoco accede la carne de Estados Unidos ni de la India, a pesar de recientes promesas chinas hacia ambos países.

De todas formas, China ya es "el gran mercado" para Brasil, Uruguay y la Argentina, "representando el 32% (incluyendo los fuertes embarques a Hong Kong), el 43% y el 36%, respectivamente".

“Como dato contundente, Australia le vendió a China 75 mil toneladas menos en 2016 que un año atrás y cubrir ese faltante puede ser un objetivo interesante", consideró el autor del informe.