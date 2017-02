Optimistas con Estados Unidos SUPLEMENTO RURAL 02/02/2017 Redacción Leer mas ...

El presidente del Consorcio Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, no cree que vaya a haber problemas en las negociaciones para la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne argentina, tras la suspensión de la importación de limones del noroeste por 60 días. Además, Ravettino bregó por la baja de la informalidad en la actividad cárnica y por la eliminación de la faena de animales livianos.

“Hubo un error en la comunicación de lo que ocurrió con los limones por parte de los medios. Lo que hizo (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no fue distinto a lo que hizo cuando empezó la gestión de Obama o Bush, los cuales detuvieron todas las decisiones de apertura de mercado para realizar un análisis sobre el tema. Una vez superado ese proceso de estudio va a volver a la normalidad. No se trata de algo en contra de Argentina”, dijo Ravettino, quien no ve “que vaya a haber problemas” en las negociaciones para la reapertura del mercado de ese país a la carne argentina.

A su vez, el presidente de la entidad indicó que uno de los grandes problemas que afecta el crecimiento de la industria es la informalidad.

Según Ravettino, este es “el gran problema nuestro. La industria solo tendrá futuro cuando empiece a regularizarse. Hoy tenemos un alto grado de informalidad, que llega al 50%, que va desde la evasión absoluta de impuestos hasta cuestiones sanitarias. Esto viene desde hace mucho con la falta de los controles estatales”.