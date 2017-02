Pilotos en duda para la carrera de Viedma Deportes 02/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO MOTORSPORT MARIANO ALTUNA. El piloto de Lobería no iniciará la temporada en Río Negro.

El Turismo Carretera comenzará su temporada el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero en Viedma (Río Negro) y a 15 días de que ello ocurra, hay pilotos con panorama incierto.

Algunos, incluso, ya señalaron que no serán de la partida y otros continúan trabajando para poder estar en la primera fecha de la categoría más popular del deporte motor nacional.

Mariano Altuna confirmó que por razones presupuestarias no comenzará la temporada 2017, pero continúa trabajando para revertir la situación y poder sumarse en algún momento del calendario, tras haber perdido a uno de sus principales sponsors.

Leonel Sotro es otro que está en duda para el arranque del campeonato, también por un tema económico. Mientras el piloto y su gente se mueven para reunir el presupuesto, el Ford aguarda para salir a pista en el taller de Rodolfo Di Meglio.

Mathías Nolesi llegó a evaluar la alternativa de no arrancar el campeonato también por un tema económico. Con gran esfuerzo el piloto de San Andrés de Giles decidió finalmente ir a Viedma, aunque no tendrá chasista. "Tuvimos que reducir gastos y si no arrancaba seguramente el panorama se iba a complicar más, por lo que estaremos en la primera", señaló.

Juan José Ebarlín reconoció que todavía no tiene definido de qué forma arrancará la temporada. "Seguimos trabajando en lo presupuestario", comentó el de Benito Juárez que había pedido el pase de Torino a Chevrolet pero el mismo le fue denegado por la ACTC.

Sebastián Diruscio regresará al Turismo Carretera después de ocho años; sin embargo no correrá en Viedma. Su retorno se daría en la segunda o tercera fecha ya que los trabajos no estarán concluidos para la primera en la flamante Dodge del equipo SGV de la familia Tedeschi. (Fuente: Campeones).