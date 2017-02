Carta de lectores Carta de Lectores 02/02/2017 Redacción Leer mas ...

Calle Alvear es un gallinero



Sr. Director:



Soy una vecina de calle Alvear. Tengo dos niños pequeños. Como toda madre, trato de mantener limpio y desinfectado mi hogar. En calle Alvear no se puede, porque la vereda es un gallinero, lleno de "caca" de palomas. Es asqueroso transitar por estas veredas.

Invito a los funcionarios y a la Asociación Amigos de la Vida a que se acerquen a dialogar con los vecinos. Los días de lluvia, altas temperaturas y humedad, es imposible estar afuera. Ni pensar en ventilar la casa. Tampoco se pueden mantener limpias las veredas (es una zona en donde escasea el agua). La Municipalidad tendría que ocuparse de mantener limpias las veredas. Hace tiempo que no pasa la barredora municipal.

Otro problema son los plátanos. Arboles viejos que rompen las veredas, tapan canaletas y desagües provocando que llueva en el interior de las viviendas, dejando serios daños de humedad. Provocan alergias y albergan a las palomas. Hace años que no se podan, quedando muy altos y sus ramas, muy gruesas. ¿Qué pasa si se cae un tronco sobre una persona, vivienda o auto? ¿Qué pasa si alguien se cae en la vereda? Queremos que se analice cada ejemplar y si es necesario, retirarlo. Que se planten nuevos árboles, de manera gradual. No es algo costoso y estaríamos pensando a futuro.

No pertenecemos a ningún partido político, sólo queremos una rápida solución al problema, que escuchen a los vecinos, no puede ser que los árboles y palomas tengan más derechos que los ciudadanos (en la zona afectada hay una escuela primaria y jardín de infantes) sólo por el capricho de que son intocables.



Lorena Oggier

DNI 26.023.185