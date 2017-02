Críticas docentes por demoras en paritarias Locales 02/02/2017 Redacción Leer mas ...

Dirigentes gremiales de AMSAFE y de SADOP criticaron a la administración de Miguel Lifschitz por las demoras en la convocatoria a paritarias. Recordemos que el mandatario se reunirá hoy en Buenos Aires con sus pares para establecer un porcentaje de referencia en las negociaciones salariales. Hoy habrá una movilización docente en reclamo de paritarias nacionales.

En diálogo con LT10, la gremialista explicó que tanto a nivel provincial como nacional no se dispusieron las fechas para abrir la mesa de diálogo y definir salarios para el 2017.

Además, manifestó su repudio contra la decisión del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich de “no abrir las paritarias para la discusión salarial”.

“La paritaria nacional establece un piso que debe ser respetado por todas las jurisdicciones, y a partir de esa base se discuten mejoras salariales”, explicó Mounier.

En este marco, la dirigente gremial anticipó que “si no hay apertura de paritarias, no va a haber inicio de clases”.

Por su parte, desde AMSAFE, criticaron el piso del 17% que están manejando los gobernadores.

“Cualquier trabajador sabe que hoy las cosas han aumentado más del 17%, y desde la última recomposición salarial la inflación fue del 40%. Por más que desde el gobierno quieran ser optimistas hablan de una inflación para 2017 por arriba del 25%”, sostuvo José Testoni, secretario adjunto del gremio.