Se agrava conflicto con los bancarios Nacionales 02/02/2017 Redacción AMENAZAN MEDIDAS DE FUERZA

Ampliar FOTO NA PALAZZO./ De la Bancaria.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El conflicto con los trabajadores bancarios se agravó ayer tras fracasar la reunión del gremio y las cámaras empresarias para ratificar el acuerdo salarial, por lo que el sindicato que encabeza Sergio Palazzo advirtió que la semana próxima se analizarán "medidas de fuerza".

Tras el encuentro convocado por el Ministerio de Trabajo, Palazzo sostuvo ante los periodistas que los representantes de las cámaras empresarias se retiraron en medio de la reunión, con lo cual no se pudo ratificar el acuerdo salarial que se había acordado en noviembre pasado.

La cartera laboral continúa sin homologar porque se opone a una paritaria "corta" hasta abril y pretende que se acuerde por todo el año.

En las horas previas, la Justicia había ordenado a las cámaras que representan a bancos públicos y privados del país pagar el acuerdo salarial firmado con el gremio el año pasado, y exigió al Gobierno que "no interfiera".

Días antes de esta reunión, la Asociación Bancaria había calificado de "sinvergüenzas y estafadores" a dueños de bancos por la marcha atrás que dieron con el acuerdo salarial alcanzado.

En la reunión la Asociación Bancaria hizo entrega de la copia certificada, junto con copias para los representantes de las cámaras ADEBA, ABAPPRA, ABA, ABE y el Banco Central, notificando la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo estableciendo la obligatoriedad de las cláusulas del acuerdo firmado el 23 de noviembre.

Realizada esta notificación, los representantes del sector empresario se retiraron sin suscribir el acta, indicó el sindicato de Palazzo en un comunicado.

Y agregó: "Convocamos a nuestros compañeros a esperar que venzan los términos de ley, para actuar con la coherencia y energía que caracteriza a nuestra organización".

El acuerdo disponía el pago de una suma no remunerativa de $8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000.

Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.

El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adiciona un 10 por ciento de todas las remuneraciones.

De esta forma, todo indica que volverá a recrudecer el conflicto que a fines del año pasado motivó varios paros en las entidades financieras.