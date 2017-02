Periodista dejó en ridículo a colega

Después de que se conoció el audio del diálogo entre Cristina F. de Kirchner y Oscar Parrilli, en el programa Desayuno Americano se realizó un debate.



En el medio de los gritos incesantes de todos y todas las panelistas, el periodista Pablo Duggan, algo distraído con el tema, no sabía la fecha de la escucha y denunció a la expresidenta por abuso de autoridad.



"Cuando decís 'hay que matarlo' y sos la presidenta de la Nación, ponés todos los cañones del Estado en contra de una persona. Ese es el abuso de autoridad", señaló el exC5N, y agregó "es la presidenta de la Nación, y tiene recursos que nadie tiene".



Pero su colega Facundo Pastor no se la dejó pasar y le replicó "Cristina ya no era más presidenta".



Finalmente, luego de que una mujer cotejó la fecha del audio Duggan reconoció su "metida de pata".