Chaqueño Palavecino es "un tarado"

El popular cantante de folklore Chaqueño Palavecino, generó controversia luego de que se conocieron polémicos dichos durante la Fiesta Nacional del Chamamé, que fueron catalogados de homofóbicos y sexistas y que generaron repudios en buena parte de la comunidad.





Uno de los que no tardó en salir a responder fue Aníbal Pachano (nacido en la santafesina ciudad de Tostado), quien calificó al músico como "un tarado", y en diálogo radial con La Once Diez de acuerdo a la réplica de Diario Registrado se lamentó diciendo "un tipo grande no puede decir esas boludeces, tiene que retractarse porque es un papelón nacional que diga eso".



"Tiene que retractarse en nombre de todos los que padecemos HIV", exigió Pachano, y sentenció "es un burro que no entiende nada. Es un señor con problemitas. Se golpeó la cabeza o la damajuana que le dieron tenía vino de era de cuarta”.