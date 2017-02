Los concejales rechazan el aumento de la tarifa de ASSA Locales 01/02/2017 Redacción LA OPINION consultó a los ediles acerca de su parecer respecto del incremento del servicio de Aguas Santafesinas SA. Fuerte rechazo al incremento y reclaman por la Planta de Osmosis Inversa en el norte de la ciudad.

El pasado viernes, se dio a conocer oficialmente el incremento de la tarifa de Aguas Santafesinas SA que rige desde hoy: un 40,8% desdoblado en dos tramos: uno del 28% (a partir de la fecha) y otro 10% desde junio. La Provincia se reservó la posibilidad de seguir subiendo la tarifa en lo que resta del año.

El 24 de noviembre pasado, el Concejo -en su salida a la Sociedad Rural de Rafaela- había aprobado una resolución en donde todos entendieron (algunos de manera implícita, otros explícitamente) que el incremento del 89% anualizado para el servicio sanitario es desmedido en términos generales y mucho más para nuestra ciudad, en donde el servicio no se presta como corresponde en ninguna época del año.

LA OPINION consultó a los concejales su postura ahora, luego de que se oficializara el incremento de la tarifa. La mayoría ratificó su rechazo y resaltaron la falta de concreción de la Planta de Osmosis Inversa en el norte de la ciudad.



HUGO MENOSSI (PRO)

Desmedido e injusto si tenemos en cuenta que muchísimos hogares rafaelinos no tienen aún micromedidores. La casa de mi padre no tiene micromedidor y ASSA le asignó en el último bimestre 45,68 m3 de agua, o sea seguirá pagando aumentos sobre lo que no consume. Es imposible que consuma este volumen de agua. Por otro lado necesitamos que se gestionen los recursos necesarios para que el gobierno provincial pueda hacer inversiones, esto atañe a presentar proyectos en la Nación y la posibilidad de endeudamiento en el exterior para normalizar esta situación, no sólo de tener agua, sino también de pagar por lo que consumimos.



ANA CARINA VISINTINI (PRO)

Es un tema de larga data. Complicado y que da para mucho debate. Lo primero que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos rafaelinos es que es un servicio vital y que contamos con un Instituto Municipal de Medio Ambiente y que puede ayudar a la ciudadanía a que entienda al cuidado del uso y abuso del agua potable. Porque es un recurso agotable, que tenemos que cuidar en cualquier parte del mundo, pero especialmente en nuestra ciudad.

Hay que tener en cuenta la deficiencia y desidia de los políticos responsables en cuanto al tema del servicio. Vemos que Rafaela es una ciudad próspera, que apunta al desarrollo. Cuando se recorren los barrios, se ve cómo se expande la ciudad. Pero esto no va acompañado por los servicios. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, con el barrio Mora, en donde los vecinos se quedaron sin agua y tuvieron que asistirlos con camiones cisternas. No es grato abrir una canilla y no tener agua.

Pero esto pasó también con vecinos de barrios céntricos. que en pleno invierno no cuentan con el servicio o a la noche, con baja presión.

Por otra parte, tenemos los dichos del Ministro Garibay, que habla que, debido a la inflación y a los pronósticos macroeconómicos, se da el incremento. Esto está bien, pero sería conveniente hacer una introspección y preguntarnos en qué nos equivocamos como Gobierno provincial. Porque es muy fácil echar la culpa a otros y no revisar si hubo o no inversiones, cuánto y cuándo se avanzó con el acueducto, cuántos medidores pusimos en la ciudad de Rafaela (tenemos solo un 35% de la ciudad micromedido).

Con respecto a si uno está de acuerdo con el incremento, uno puede entender que para mejorar la calidad de un servicio haya que aumentar y dejar los subsidios universales y la tarifa social para aquellos que lo necesitan y el resto que pague lo que consume. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Son temas que hay que planificar.

Si el aumento viene acompañado de obras, inversiones y soluciones y se le cobra al que se le tiene que cobrar, diría que es tolerable. Pero si no es así, la gente de Rafaela lo va a lamentar mucho.



JORGE MURIEL (PJ)

Considero que el aumento del agua es inconducente, como lo dijimos en la audiencia pública en noviembre pasado. Sabíamos que íbamos a llegar a estas fechas con la presente situación, como la que pasa el barrio Mora, como tantos otros sectores: que la gente del sector norte tuviera agua. Sin agua o con poca presión. La Planta de Osmosis Inversa que había estado prometida para que la gente del norte tuviera agua, aún no está en marcha.

El incremento es abusivo: no tiene nada que ver con la prestación del servicio. Rechazamos de plano el aumento de la tarifa de agua.

Sin dudas, que la gente de ASSA y avalados por el ENRESS, aumentan las tarifas para cubrir los déficits de la caja, sin tener en cuenta la prestación del servicio. Es una clara transferencia de recursos a la empresa, sin que esta haga las inversiones que tiene que hacer.

Estamos revisando con el bloque las declaraciones que había hecho Darío Boscarol (NdR: vicepresidente de ASSA) en el Foro del Agua: todas las promesas que se hicieron no se cumplieron. Por todos estos motivos, el incremento me parece algo fuera de lugar.



LISANDRO MARSICO (PDP-FPCYS)

En principio, teniendo en cuenta un aumento que era lo pretendido por el Gobierno de un 89% de la tarifa de ASSA, que se iba a aplicar a los usuarios, entiendo que se ha escuchado la voz y el reclamo nuestro (también mío, porque me he manifestado en contra del aumento en la audiencia pública) y creo que el Gobierno Provincial ha entendido que ese valor era excesivo desde todo punto de vista.

Reivindico el valor de las audiencias públicas, que venían siendo cuestionadas porque no se venía escuchando al clamor popular que surgían de estos lugares de participación.

Obviamente, que si este aumento, lo llevamos a cualquier ciudad de las 15 concesionadas, parecería que no fuera excesivo. Pero si lo traemos a la ciudad de Rafaela, en el microclima que vivimos (como por ejemplo, en el Barrio Mora no hay presión suficiente en muchos sectores). Cualquier aumento que la empresa pueda proponer a estos vecinos o a otros lugares con dificultades, no resulta ni simpático ni justo, si se tiene en cuenta que el servicio en muchos sectores de la ciudad no se condice con el aumento, incluso, de este 40%. Siempre se entiende que un incremento en la ciudad de Rafaela resulta excesivo por la prestación deficiente del servicio.





EVANGELINA GARRAPPA (PJ)

Ratificamos lo que hemos dicho y expresado en la audiencia pública de noviembre. Creemos que la ciudad de Rafaela no puede soportar un aumento para este primer semestre de un 40.8% acumulado, debido a la deficiente calidad del servicio que padecemos todos los rafaelinos y este mes de enero no ha sido la excepción.

Trabajaremos fuertemente en la Comisión de Agua, que fue impulsada desde nuestro bloque para seguir de cerca cada una de las obras que fueran prometidas por Darío Boscarol en el Foro del Agua. Estamos esperando la concreción de la Planta de Osmosis Inversa en el norte de la ciudad.

Sin dudas que profundizaremos la política de micromedición en lo que falta en la ciudad, en un plazo mucho más corto de lo que fue propuesto por la empresa, dado que el derecho al agua es un derecho básico fundamental.

Creo que este nuevo aumento no tiene ninguna relación con la calidad del servicio que se presta en nuestra ciudad.



LALO BONINO (PRO)

Considero que el incremento del agua es totalmente injustificado para lo que es la zona de Rafaela. Obviamente, considerando las condiciones en la que se presta el servicio por su deficiencia y la falta de inversión que se nota por parte tanto de la empresa como de la Provincia.

Obviamente, como lo venimos planteando desde nuestro sector, nos posicionamos en contra de este incremento porque se da sobre un servicio que no se brinda y asociado esto con la falta de micromedición en la mayoría de la ciudad, porque si existiría, la mayoría de las subas no repercutirían sobre aquellos que tienen un servicio deficitario, dado que no pagarían por lo que no tienen. Hoy pagar por lo que no le brindan, es doblemente perjudicial para los vecinos.

No compartimos y seguimos reclamando por las obras necesarias, como por ejemplo, la Planta de Osmosis en el norte de la ciudad, que traería -a medias- una solución a los vecinos que la reclaman y no tendríamos que ver imágenes tristes como las que vemos, con un tanque enviado por ASSA para que los vecinos vayan a buscar agua (que muchos denuncian que está sucia y que tiene olor) y que algunos dirigentes han insinuado a que podrían usar ese agua para bañarse y que les iban a instalar un cubículo para que puedan higienizarse ahí. Esto no demuestra más que la falta de inversión y de consideración a los vecinos que no tienen agua.