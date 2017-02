Cautela en el comercio local por el inicio de Precios Transparentes Locales 01/02/2017 Redacción Desde hoy comienza a aplicarse la distinción de los precios de contado y los diferentes planes de financiación. El Gobierno nacional espera que bajen los precios hasta un 40%. Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región evitaron dar una apreciación por adelantado y esperan a ver cómo reaccionarán los mercados.

Ampliar FOTO CCIRR INSTRUCCIONES. Así se podrán ver las vidrieras desde hoy.

El régimen de "transparencia de precios" impulsado por el Gobierno entrará en vigencia desde hoy, por lo cual realizar un pago en cuotas costará hasta 40% más respecto del precio de contado, que deberá se informado por los comerciantes.

El nuevo mecanismo obligará a los comercios a exhibir el valor del producto en efectivo y el financiado con tarjeta, mientras considerará al contado tanto el pago en efectivo, como el débito y el crédito en un pago.

Las estimaciones apuntan a que la adquisición de productos en seis cuotas tendrá un costo de financiamiento del 20%, mientras que en 12 la cifra ascenderá al 40%.

Las compras con tres cuotas, por su parte, tendrán un valor de financiamiento más bajo, que oscilará en el 10%.

El Gobierno sostiene que, como en la actualidad los precios ya tienen cargado el costo financiero aunque se los pague al contado, al sacar esa sobrecarga, el precio de contado debería bajar.



LA MIRADA LOCAL

Silvia Ibarra, coordinadora de Paseo del Centro, indicó que recibieron varias consultas de los asociados con respecto al nuevo plan y que recién en la jornada de ayer pudieron hacerse de los modelos que deberán estar en las vidrieras de los diferentes comercios.

"Algunos comercios decidirán mostrar cómo quedarían los valores de las cuotas. Otros, mostrarán el precio de contado efectivo, débito o crédito en un solo pago. Lo que sugieren desde CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y de la CACS (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) es que se ponga una leyenda que diga 'Consulte otros planes de financiación'. Es que hay Bancos o tarjetas de crédito que tienen beneficios de acuerdo a los días y sería demasiada información para presentarle al consumidor", afirmó. Vale destacar que tanto CAME como CACS apoyan este programa nacional.

La gran pregunta es si este plan del Gobierno Nacional ayudará a bajar los precios. Silvia Ibarra se mostró cauta: "hemos escuchado muchas visiones en los últimos días. Sería muy aventurado y aportar una visión más sobre cómo actuarán los precios. No sabemos cómo actuará el mercado", aseguró a LA OPINION.

Ibarra indicó que ya había una distinción entre el Precio Contado y el Precio Total Financiado, sobre todo, en los comercios chicos o cuando se pagaba con tarjetas de crédito locales. Pero, de acuerdo a las nuevas normativas, deberá quedar más claro para el consumidor.

De acuerdo al informe del 3º Trimestre del Observatorio Comercial del CCIRR (de julio a octubre), las tarjetas de crédito y débito eran el medio de pago más elegido por los clientes. En el período analizado, el 42% de los Comercios dice haber vendido con Tarjetas de Créditos y Débito, entre el 50% y 80% de las ventas. En tal sentido, Ibarra indicó que "en las fiestas se trabajó mucho con las tarjetas de crédito", aunque todavía no tenían datos oficiales del cuatro trimestre de 2016.

Por otra parte, todavía no tenían medido si había afectado o no a las ventas la quita de la devolución del 5% del IVA a aquellos que pagaban con tarjeta de débito.

"Muchas ventas que se realizan en Rafaela son de gente de la zona. Sin lugar a dudas, se han afectado y se seguirán afectando por los eventos climáticos", anticipó Ibarra.



LA MIRADA DE BRAUN

El secretario de Comercio, Miguel Braun, confió en que la competencia entre los comercios hará que los precios de contado "sean mejores" a partir de la entrada en vigor del programa.

"Buscamos que se aclare qué es el precio contado y cuánto es el costo de financiamiento. En ese proceso de decir la verdad, la competencia va a llevar a que haya mejores precios de contado y mejor financiamiento", argumentó el funcionario.

Braun anticipó en declaraciones radiales que el Gobierno está "convencido" de que hay muchos precios en rubros como electrónica, electrodomésticos e indumentaria que "van a bajar para compras con contado o en un pago".

El secretario de Comercio evaluó que el país pasará de un sistema en el cual todos los consumidores vivían "engañados" a un sistema con comerciantes obligados a "decir la verdad" para que los clientes "conozcan los verdaderos costos".

"Lo que favorece a los consumidores es la competencia entre comerciantes y empresarios por ofrecer el mejor producto al precio más bajo y la competencia entre bancos y tarjetas de crédito por ofrecer el mejor financiamiento", subrayó.

Destacó que, con esta medida, los consumidores podrán "elegir mejor" y destacó que el rol del Estado es conseguir que "haya transparencia, que haya competencia y que el que engaña al consumidor tenga un castigo".

La iniciativa, que fue criticada por asociaciones de consumidores, estipula sanciones para quienes no cumplan con el régimen por hasta 5 millones de pesos.