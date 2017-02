¿Se lo lleva Central?, Gays reconoció negociaciones Deportes 01/02/2017 Redacción “Hay interés de ambas partes con Central por Gudiño. Estamos negociando y llevará tiempo”, apuntó el presidente de Atlético de Rafaela. Luego agregó: "Ya habían consultado y concretada la venta de Montoya volvieron con el tema y hay conversaciones iniciadas”.

Ampliar FOTO LA OPINION GABRIEL GUDIÑO. / El mediocampista de la 'Crema' podría ser vendido pero continuará hasta junio en Atlético.

No hay dudas de que Gabriel Gudiño fue el mejor jugador del último semestre en Atlético de Rafaela. El mediocampista que llegó del Deportivo Libertad, Federal A, y pegó el salto a Primera, es el goleador de la “Crema” con cuatro tantos y por ende, el pretendido por varios en este mercado, tranquilo, de verano.

Si bien desde la subcomisión de fútbol de Atlético se vino manifestando que la intención es que Gudiño se quede en Alberdi hasta junio próximo, en la tarde de ayer, surgieron declaraciones de Eduardo Gays, presidente del club, que vuelven a poner al futbolista con un pie afuera y cerca (quizás en una salida a futuro) de Rosario Central: “Hay interés de ambas partes, fruto de las negociaciones que se están llevando adelante y veremos si se puede arribar a un buen fin y creo que va a poder ser”, manifestó Gays en LT3 AM 680 de Rosario.

Luego, en virtud a la negociación, el dirigente de Atlético señaló: “No es una negociación que siga yo en forma personal, sino nuestro director deportivo que es Hugo Issa y gente de la subcomisión de fútbol, pero tengo entendido que habían estado charlando con Carloni (vice ‘Canalla’)”. Y agregó: “Están charlando y como suele pasar en estos casos consultando importes y porcentajes que se pueden negociar del jugador, tiempos, si se va a quedar o no”.



El resto de la charla de Eduardo Gays:



“Atlético es un club que habitualmente tiene dentro de su ambición no solamente participar del fútbol de primera sino que formar jugadores y poder venderlos porque es la única forma que tenemos en que nos puedan cerrar las cuentas en la práctica de fútbol profesional. Gudiño, que ha tenido un excelente semestre pasado, forma parte de esos jugadores, por eso los clubes lo miran con entusiasmo. Atlético está en una postura vendedora, ya en su momento, hace un tiempito atrás Rosario Central había manifestado un interés, que estaba un poco sujeto a la venta de Montoya, concretada la venta de Montoya volvieron con el tema de Gudiño y hay conversaciones iniciadas”.



-¿Cree que se resolvería en estos días el pase de Gudiño a Central?

-No creo que sea tan inmediato, están las conversaciones iniciándose y al haber buenas intenciones de ambas partes lo más probable que vayan un poco más aceleradamente.



-¿Qué valores se manejan?

-Hasta la reunión de CD de anoche (por el lunes) no se tiraron números sobre la mesa, también me parece una imprudencia habiendo otros actores negociando hablar de números.



-Dice que Atlético tiene por política vender, pero la necesidad deportiva es muy grande para lo que se viene…

-El promedio es malo, estamos en una situación extremadamente delicada y desprendernos de algún jugador obviamente que eso conspira en contra de todo lo que tenga que ver en la cuestión deportiva. Pero nosotros siempre decimos en el club, y es un lema que ha quedado, que Atlético de Rafaela juega primero un campeonato económico y después va detrás de un campeonato deportivo y tratamos que ese objetivo no se nos pierda. Más allá de la necesidad de puntos y situación deportiva muy delicada que estamos no tenemos que perder nunca de vista que para que nuestros números cierren tenemos que vender jugadores; sobre todo en una instancia como la actual, que los ingresos que provenían de los derechos televisivos que comercializaba AFA, todos sabemos que están muy trabados y hace meses que no tenemos esos ingresos, por lo tanto hoy más que otras veces necesitamos de los ingresos que puedan provenir de la venta de algún jugador.



-¿Están con sueldos atrasados?

Venimos al día, terminamos de pagar hace una semana diciembre. Estamos al día con los jugadores, no tenemos deuda con AFA, por el contrario. En términos económicos por suerte estamos bien, en lo deportivo lo que todos conocemos. Siempre privilegiamos mantener la economía del club ordenada.