Expectativa por la visita de Carlos Anaya Locales 01/02/2017 Redacción El próximo viernes 3 visitará nuestra ciudad el prestigioso especialista en arbolado urbano, Ing. Carlos Anaya, quien realizará una evaluación del estado del arbolado, tras las 4 tormentas que azotaron la ciudad en el último año.

Ampliar FOTO LA OPINION PAZ CARUSO. Directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable.

El próximo viernes 3 de febrero a partir de las 11 horas, se llevará a cabo en el Salón Verde Municipal una charla sobre arbolado, a cargo del Ingeniero Carlos Anaya, arborista calificado por la international Society of Arboriculture.

Esto tiene que ver con los eventos climáticos sufridos en nuestra ciudad en los últimos tiempos, que nos han llevado a repensar el arbolado urbano.

De visita en nuestra Redacción, María Paz Caruso, Directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, y una de las impulsoras de este evento, manifestó que "ya le hemos mandado mucha información a Anaya para que ya vaya mimetizándose con lo que pasó en nuestra ciudad. Esto tiene que ver con pensar el arbolado urbano", dijo la funcionaria.

A las 7:00 de ese mismo viernes, el especialista, junto con profesionales del Instituto, harán una recorrida por la ciudad que durará unas 3 horas, para que conozca todos los puntos afectados. Luego, el profesional brindará una charla en la que analizará la situación para luego elaborar un diagnóstico que tiene que ver con el rejuvenecimiento y la adaptación del arbolado urbano de Rafaela. "En algunos casos vamos a pensar en el recambio. Es un proceso lento que tiene que ver con la adaptación, que dependerá del diagnóstico que elabore Anaya", expresó Caruso.

Además, dijo que "hay que tener una mirada general sobre arbolado, entendiendo cuáles son las nuevas cuestiones climáticas que tenemos que afrontar. Esa información procesada derivará en un documento y en un plan de trabajo de adaptación del arbolado", analizó.

En tanto, también se hablará de cuestiones de mantenimiento, especies a elegir para la ciudad y formas de poda de los árboles, un tema que fue muy polémico en las últimas tormentas. "Uno siempre tenía una serie de pautas a seguir, y eso ahora va a cambiar", expresó Caruso.



CARLOS ANAYA

Carlos Anaya es Ingeniero Agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Arborista Certificado por la International Society of Arboriculture. Entre sus membresías a asociaciones profesionales se encuentran: Professional Member de la International Society of Arboriculture; Miembro de la Society of Municipal Arborists; Miembro del Comité Hispano de la International Society of Arboriculture: Miembro del Western Chapter de la International Society of Arboriculture

Desde 1986 a la fecha ha colaborado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desempeñándose como Técnico del Departamento Sanidad Vegetal, Jefe del Instituto Municipal de Botánica, Director de Ecología Vegetal, Director de Inspección de obras de Espacios Verdes y Arbolado, Asesor del Comité Técnico de Seguimiento de la elaboración de los Planes Maestros de Espacios Verdes y Arbolado Lineal. Desde 2012 es Asesor de Arbolado Urbano de la Municipalidad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis. Entre 2013 y 2015 fue Asesor de Arbolado Urbano de la Municipalidad de Cnel Suárez, Pcia. de Buenos Aires.

Anaya es Integrante del grupo de trabajo del GulfCoast Rapid TreeAssessment Project donde hace Evaluación de riesgo de árboles afectados por los huracanes Katrina y Rita en agosto de 2005 en las ciudades de New Orleans (LU) y Waveland (MI). Proyecto del USDA-Forest Service, ISA, SMA, Davey y Southern Research Station. Mayo de 2006.

Además es asesor en arboricultura en barrios privados y countries. En 2016 recibió el premio Isa true professional of arboriculture.