Cuenta regresiva para la defensa de la Ensaladera

Este viernes, Daniel Orsanic y el equipo argentino de Copa Davis, comenzarán a defender el título conseguido, no hace mucho tiempo, en la lejana Zagreb.

Sin Del Potro, tampoco Delbonis, los héroes del inolvidable fin de semana de noviembre pasado. Enfrente, el equipo azurro, con el mejor potencial que puede tener Corrado Barazzutti, el capitán italiano queriendo amargar el fin de semana.

Cuando mañana a las 11:00 en la sala de prensa de Parque Sarmiento se lleve a cabo el sorteo para saber la secuencia de partidos, todos los involucrados no podrán dejar de pensar que este año Argentina es el defensor del título. Nada más, ni nada menos.

Tuvieron que pasar cuatro finales, la quinta fue la vencida. En ese momento el tenis argentino logró uno de los resultados más rutilantes de nuestro deporte, equiparable a las dos Copas del Mundo en fútbol, a las proezas del inolvidable Carlos Monzón o el múltiple campeón de Fórmula 1, el “Chueco” Juan Manuel Fangio, sólo por citar algunas conquistas.

La presión será otra, no menos importante. En dos días los convocados por Daniel Orsanic tendrán la difícil misión de seguir haciendo historia.



UN DURO RIVAL

Desde ya que la empresa no será fácil, más bien complicada. No tanto por el rival, que tiene lo suyo con jugadores de experiencia, sino por la gran incógnita que por estas horas es el equipo nacional.

Nuestro as de espadas, el jugador que puede disputarle los primeros planos a los colosos del tenis mundial, Juan Martín Del Potro, privilegió su preparación pensando en el 2017. ¿Quién le puede cuestionar algo?. Nadie.

A su decisión se le sumó Federico Delbonis, de mal comienzo de temporada, dejando una pálida imagen en el primer Grand Slam del año, disputado en Melbourne (Australia).

Si hacemos un análisis de cada equipo, deberíamos coincidir que la mayoría son jugadores que nunca están en los primeros planos de los grandes torneos del tour mundial, salvo raras excepciones.

Si algo le faltaba a esta incertidumbre, el fin de semana pasado se conoció la baja por lesión de Horacio Zeballos, una fija en el dobles. Su reemplazo será Carlos Berlocq.

La experiencia de cada tenista será clave, en esto Italia pareciera que nos lleva una ventaja. Claro, jugar de local, de manera fundamental en Copa Davis, tiene un plus importante. Ojalá que el público que llegue a Parque Sarmiento haga sentir la presión desde las tribunas.

Por supuesto que lo más importante será que Diego Schwartzman (número 54 del mundo), Guido Pella (81º), Carlos Berlocq (90°), Leonardo Mayer (146º), estén a la altura del vigente campeón.

Italia alistará el fin de semana a Paolo Lorenzi (43º), Fabio Fognini (48º), Andreas Seppi (89º) y el doblista Simone Bolelli (130º).



