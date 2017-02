Continúan abiertas las inscripciones en UNRA Información General 01/02/2017 Redacción Los interesados en cursar alguna de las 6 carreras que ofrece la universidad pública podrán inscribirse hasta el 17 de febrero. Todas son gratuitas.

Ampliar FOTO UNRA UNRA./ Las inscripciones son hasta el viernes 17 de febrero.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRA) continúa con sus inscripciones para el año académico 2017. La fecha límite para completar el trámite es el viernes 17 de febrero. El primer paso es llenar un formulario de preinscripción en la web institucional www.unra.edu.ar y luego presentar la documentación requerida en el edificio de esa casa de estudios ubicado en la esquina de Bv. Roca y Artigas de la ciudad de Rafaela. Es posible también, realizar consultas por correo electrónico a inscripciones2017@unra.edu.ar o en la página en Facebook.

En la misma web, están disponibles los planes de estudio de las 6 carreras que componen la propuesta académica de la UNRA: las licenciaturas en Diseño Industrial, en Medios Audiovisuales y Digitales, en Relaciones del Trabajo y en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital a las que se suman los Ciclos de Complementación Curricular de Licenciatura en Educación y en Industrias Alimentarias.

El ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Educación está dirigido a los Profesores egresados del Instituto Superior del Profesorado N° 2 “Joaquín V. González” así como de otras instituciones universitarias o superior no universitarias que posean títulos en especialidades pertenecientes al campo de la Educación (Ciencias de la Educación, Pedagogía, Educación, etcétera), cuyos planes de estudios acrediten una carga horaria mínima de 1.430 horas reloj y 4 años de duración.

Por su parte, el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Industrias Alimentarias tiene como condición de ingreso poseer título de Técnico Superior en Industrias Alimentarias de la UTN o título universitario de Técnico superior en área igual o equivalente otorgado por otra Universidad, de carreras de duración no menor a 1.800 horas reloj.

Al ser una Universidad Nacional, la UNRA es pública y gratuita por lo que no tiene costo de inscripción, cooperadora ni arancel. La documentación requerida para la inscripción está detallada en el mismo formulario online que los interesados completan en la web institucional en el primer paso del trámite. El horario de recepción de esta documentación es de 8:30 a 12 y de 18 a 20:30 horas.