Interrogantes de la hora Notas de Opinión 01/02/2017 Vicente Ceballos ¿Qué cosas justifican nuestros alineamientos en un orden mundial plagado de conflictos diversos, trágicas situaciones e inciertas perspectivas que no fomentamos?

En general, ni rusos ni chinos disfrutan aquí de simpatía. Los vemos desde la posición en que nos colocó nuestra cultura, que defendemos en oposición a los regímenes de opresión de unos y otros. Nos definimos a favor de la libertad, de los derechos humanos, del libre comercio. Repudiamos toda forma de esclavitud, defendemos el medio ambiente, estamos en contra de los conflictos armados, en tantos casos verdaderamente armados por el solo y exclusivo fin de la obtención de réditos económicos y/o políticos.

Aceptamos a EE.UU. y Europa, con todos los reparos que podemos oponer, como los baluartes en la defensa de valores y principios de la cultura occidental y las construcciones políticas, económicas y sociales que nos son propias y distintivas y con las que nos identificamos. No obstante aceptar que mucho de lo formulado en tal sentido viene siendo erosionado o directamente desconocido o violado impunemente por los mismos suscribientes de lo establecido como fundamental, podemos y debemos preguntarnos si sólo aceptamos un supuesto “paraguas” que protegería nuestra libertad a cambio de una virtual sumisión a un orden que nos limita conforme precisas y ajenas intenciones que, visto está, no nos toman en cuenta.

En realidad, de qué libertad y responsabilidades compartidas en su defensa estamos hablando si no intervenimos en la toma de decisiones unilateralmente adoptadas que terminan condicionando legítimos derechos e intereses propios. ¿Qué diferencias y razones median, en definitiva, respecto de los sistemas autocráticos de China y Rusia y las zonas bajo su influencia?

Entonces, esencialmente considerada la cuestión, despojada de toda otra orientación que no responda sino a la lógica y a los encuadramientos liminares, ¿qué cosas justifican nuestros alineamientos en un orden mundial plagado de conflictos diversos, trágicas situaciones e inciertas perspectivas que no fomentamos? ¿A quiénes sirven las puestas en escena que caracterizan la actualidad?

México es una muestra más para Latinoamérica y el mundo de que los liderazgos actúan según sus propias estrategias, a sus afanes exclusivos, para lo cual no vacilan en utilizar recursos extremos sin importar efectos y consecuencias. Esto debería preocuparnos, y mucho. Si los vecinos inmediatos de EE.UU. y socios comerciales de cuantía, reciben el trato humillante del presidente de la superpotencia, ¿qué es dable esperar en más para el resto de la formación que integramos? ¿En qué se funda realmente nuestra posición de dependencia tácita a otra que sólo, como es sabido, se manifiesta en lo económico como principal ingrediente de la ensalada en consumo?

Anualmente, un panel de científicos y especialistas, que incluye a 15 premios Nobel, informa acerca de cuánto queda para el fin del mundo, anuncio representado simbólicamente en horas y minutos. Creado en 1947, el grupo ha tratado desde entonces de concientizar sobre el riesgo del armamento nuclear, preocupación a la que sumó, en 2007, el cambio climático, como fundadas amenazas al futuro de la humanidad.

Hoy estaríamos a sólo dos minutos y medio de la medianoche final. Según lo manifestado por el grupo, la bomba termonuclear de nuestro tiempo no es producto de la guerra fría, sino de un presente muy recargado. Trump y el calentamiento global. Cosa que compromete tanto a Estados Unidos como al mundo, incluidos los latinoamericanos en general.

Corresponde destacar que en lo puntualizado no cuentan propósitos oportunistas a que son afectos los nacionalismos de entrecasa que conocemos. No existe otra intención que la de plantear interrogantes sobre nuestro país, que además de una caldeada situación política y comprometido estado de su economía, suma un complejo panorama interno caracterizado, básicamente, por un nefasto divisionismo de arrastre. Causante, entre otros graves efectos, del profundo retroceso político que hoy nos somete, en el marco externo, al incierto panorama del convulsionado presente planetario, carente de rumbo y notoriamente debilitado.

Puestos en crisis paralizante los principios y valores sobre los que afirmamos nuestra existencia como Nación libre e independiente, quedamos sujetos enteramente a los avatares de la realidad conformada a nivel global. En pocas palabras, nuestra propia existencia, sostenida sobre precarias estructuras de las economías de mercado, a cuya sombra prosperan los tentáculos de la extendida corrupción enquistada.