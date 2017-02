Sede de la Fundación Judaica

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - En febrero de 1892 se aprobaban los Estatutos de la Jewish Colonization Association (JCA) por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el entonces presidente de la República Carlos Pellegrini, iniciando su obra filantrópica en la Argentina.

A 125 años de dicho acontecimiento, el presidente comunal de esta localidad, Gustavo Baggini, junto con autoridades de la Fundación Judaica, han iniciado los trámites correspondientes con el agrimensor Aníbal L. Quintana y la abogada Gabriela R. Villa, ambos profesionales de la vecina ciudad de Sunchales, para ceder a esta Institución un lote de cinco hectáreas actualmente en desuso y que perteneciera a la JCA.

De esta manera la Fundación Judaica podrá establecer una sede para el desarrollo de actividades en la Provincia de Santa Fe. Resta saber si esa operatoria es a titulo de donación, comodato, el destino del predio, el tiempo estimado de finalización del proyecto y que pasaría si la institución que que fundara el hoy Ministro de Medio Ambiente de la Nación no cumpliera con lo prometido. Esta actividad se hizo bajo un profundo hermetismo, sin dar aviso ni siquiera a la prensa ni de Sunchales ni de Palacios.- De todas maneras no deja de ser una esperanza y un reconocimiento al primer asentamiento judío del país.



Señalización urbana



Ya está instalada la nueva señalización de las calles de la localidad indicando el sentido y numeración urbana, resta solo fijar la numeración de cada casa/lote de la localidad, la cartelería, color de letras y números que se va a usar para la identificación domiciliaria, que ya estaría en marcha.



Ruidos molestos



Hace unas semanas atrás Gustavo Baggini había prometido la confección de una ordenanza que regularía estas y otras cuestiones que hacen a la convivencia pacífica de la localidad ya que la policía local ante un reclamo tipo 23 hs., se le pidió que interceda ante los molestos recibiendo por respuesta que no era competencia de ellos ese tema, todo siempre con un trato muy amable de parte de los uniformados. Sería interesante que alguna autoridad policial nos informe cuál es su función especifica así los contribuyentes que pagamos el sueldo de esta gente no nos desubicamos e interrumpimos su merecedor descanso a las 23 hs., porque ante algún reclamo, nunca es competencia de ellos.