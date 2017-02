Desobstrucción de cañerías Región 01/02/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO COMUNICACION// DESOBSTRUCCION./ El sitio donde se llevó a cabo la labor.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un informe de prensa la Municipalidad local dio a conocer detalles sobre los trabajos de desobstrucción de cañerías que se realizaron el sábado 28.

Al respecto el subsecretario de Obras Públicas, Hernán Larroquette, explicó que “había una obstrucción de cañerías en la intersección de calle Güemes y avenida Yrigoyen que intentó destaparse varias veces sin el resultado esperado”.

Para dar fin a esta problemática, que causó reiterados reclamos, se contrató un servicio capaz de desagotar el sistema aguas arriba. Luego, explicó el funcionario, “se ingresó dentro de la boca de registro para revisarla, ya que aguas abajo estaba el tapón”. Se observó entonces que el problema era una erosión en el suelo. Por su causa, las paredes de las cámaras no llegaban hasta debajo de los caños, como debe ser para su correcto funcionamiento".

El personal municipal limpió la zona y luego destapó el lugar para sacar el suelo erosionado (ladrillos, cascotes y parte de hormigón que estaban metidos dentro de la cañería).

Larroquette destacó que este tipo de problemas “sólo pueden ocurrir cuando una obra se realiza de forma defectuosa”.

Las labores continuaron ayer, martes 31, con el recalce de la boca de registro, para luego realizar dos perforaciones sobre la calzada e inyectarle hormigón a la cavidad erosionada. “Se trata de la solución definitiva para no tener más problemas de este tipo”, dijo el subsecretario.

Se agradece al personal municipal por la predisposición para trabajar en un día no laborable, a fin de dar solución a los problemas urgentes de los vecinos y vecinas de la ciudad. También se destaca el hecho de que pudieron realizar sus labores sin la necesidad de interrumpir el servicio.