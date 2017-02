Ventajas para los que tienen Locales 01/02/2017 Redacción Leer mas ...

Por Adrián Gerbaudo (redacción LA OPINION). - Las últimas medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional terminan beneficiando a quienes tienen dinero constante y sonante en el bolsillo.

Hay algo del planteo que es cierto: el precio al contado incluía un costo financiero inexistente y era un robo. Con lo cual, "forzaban" al consumidor a financiarse con una tarjeta. Ahora bien, el Gobierno no anuncia multas para quienes funcionaron de esta forma.

Es de dudosa aplicación la caída de los precios en la Argentina. Ya lo había anunciado el Gobierno allá por sus primeros días, cuando pretendían retrotraer los valores de los productos de los supermercados a antes del balotaje. Casi nadie recuerda aquella intentona que no pasó del discurso. Lo más probable es que terminen aumentando los precios finales de los productos, que desde siempre se anuncian (en letras muy chicas es cierto, pero están).

Esto se suma a la quita del 5% del IVA con pago con tarjeta de débito. Esto implica que el consumidor ya no tendrá una ventaja y le dará lo mismo pagar con billetes o con plástico.

¿Pasará -algunos afirman que ya pasa- que ahora tendremos tres precios: el pago con tarjeta -más caro, pero accesible a la mayoría- el pago con débito y el pago al contado -que facilita el comercio sin declarar las ventas, bajando la recaudación-?