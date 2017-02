El duelo entre Henn y Corral en la UCR Locales 01/02/2017 Darío H. Schueri Las diferencias entre ambos dirigentes crecen en torno al futuro del radicalismo: el dilema es continuar en el Frente Progresista con el socialismo y fortalecer la sociedad con el PRO en Cambiemos.

Henn salió a pedir públicamente que la UCR se vaya "ya" de Cambiemos, a lo cual el Intendente de Santa Fe y presidente del Comité Nacional del radicalismo, José Corral, le respondió que "Henn puede hacer lo que quiera, el radicalismo es una institución, no un grupo de amigos”.

Tras señalar que “es una chicana, hay que mirar la realidad sin tanto prejuicio", Corral describió que “incluso dentro del Frente Progresista hay muchos partidos y mucha diversidad ideológica que es comprensible, hay que mirar la realidad sin tanto dogmatismo”.

Corral, quien participó el lunes por la noche en la Quinta de Olivos de la primera cumbre bilateral con Mauricio Macri para avanzar en la definición de la estrategia electoral que guiará los pasos de Cambiemos en los próximos comicios, sostuvo que “el radicalismo va a proponer constituir Cambiemos en los 24 distritos” de cara a las próximas elecciones, aunque admitió que “hay situaciones particulares” en algunas provincias (como Santa Fe por ejemplo donde comparte el hogar con el FPCyS).

“Creo que es conveniente hacer todos los esfuerzos para encontrar listas de unidad, así podemos concentrar más nuestras energías en la gestión”, afirmó Corral, tras contar que en la reunión con la cúpula del PRO se definió crear una mesa electoral de Cambiemos para definir las estrategias en cada distrito. La idea que se baraja es que ese espacio se integre con cuatro representantes de PRO, cuatro de la UCR y uno de la Coalición Cívica.

Los radicales pretenden tener un papel más protagónico en el oficialismo y "llenar de contenido político" a Cambiemos con una meta concreta: no quieren perder terreno frente a Pro en Diputados, cosa que no será fácil, dado que el partido pone en juego 24 de sus 39 bancas en la Cámara baja. Por Santa Fe debería renovarse la banca que hoy ocupa Mario Barletta, quien curiosamente llegó al Congreso junto a Hermes Binner de la mano del FPCyS.

El radicalismo, en tanto, se reunirá el 24 y 25 de febrero en Villa Giardino, Córdoba, donde cerca de 600 dirigentes nacionales, provinciales y municipales se reunirán para definir la jefatura del bloque de senadores nacionales (y del interbloque de Cambiemos, que le corresponde al partido), la lejanía cada vez más acentuada que muchos sienten de parte de Sanz, y la postura final que tomará la UCR de cara al armado electoral para los comicios de octubre.



La Mesa del Comité Nacional del radicalismo se reunirá el lunes 13 de febrero en la ciudad de Santa Fe. Entre otras definiciones que surgirán en ese cónclave se espera la fecha para la Convención Nacional.