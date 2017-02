Las reflexiones de Daniel Orsanic Deportes 01/02/2017 Redacción Leer mas ...

El capitán del equipo argentino, Daniel Orsanic, afirmó que si bien la temporada pasada se consiguió "algo histórico" tras obtener por primera vez la Ensaladera de Plata, "este es otro año y todo dependerá de cómo estén los jugadores".

"El hecho de haber salido campeones el año pasado fue algo histórico, estamos felices, pero eso fue el año pasado y ahora todo dependerá de cómo estén los jugadores el fin de semana, sumado al aliento de toda la gente", expresó Orsanic en la conferencia de prensa presentación de la serie frente a Italia.

El conjunto albiceleste recibirá a Italia el fin de semana próximo en el estadio del Parque Sarmiento, en lo que será el primer partido de local luego de casi un año y medio, dado que todas las series del 2016 las ganó de visitante.

En cuanto a las ausencias de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis, aclaró que "este tipo de situaciones se dan con frecuencia" y agregó que "este equipo es casi el mismo que jugó la primera serie del año pasado y en ese momento no se habló de ausencias, sino de los jugadores que estaban".

El capitán explicó que habló con Federico Delbonis y con sus asistentes y "quedaron las cosas claras" del por qué el hombre de Azul no estará en esta serie. El que aún está con alguna duda para poder llegar en condiciones físicas es Diego Schwartzmann, debido a una contractura.

De no estar en óptimas condiciones su reemplazante será Renzo Olivo, quien está entrenando con el equipo.

En tanto, el bonaerense Carlos Berlocq dijo estar "muy contento" con su vuelta al equipo argentino y aseguró que trabajó "mucho" para poder ser convocado nuevamente por el cuerpo técnico de Orsanic.

"Más que regreso es una nueva felicidad, siento mucho la camiseta y voy a alentar y apoyar de adentro y también de afuera. Hice muy buena pretemporada y fui a Australia y pude jugar algunos partidos y ojalá el fin de semana pueda aportar mi granito de arena para conseguir el triunfo de Argentina", expresó.