Finalizó la colonia Abuelos en Acción Región 01/02/2017 Redacción SUNCHALES

Ampliar FOTO LA OPINION// CEREMONIA./ Marta Sismondi en su mensaje, observa Marilina Grande, Gonzalo Toselli y Raquel Carrer.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado lunes en el balneario del Club Atlético Unión se llevó a cabo el cierre de la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores "Abuelos en Acción", organizada y conducida por el Municipio local.

En la oportunidad se llevó a cabo un significativo acto en el que se puso de relieve que "cada año, alrededor de 70 adultos mayores de 55 años forman parte de este programa que les brinda un espacio de encuentro, donde poder expresarse, atreverse, zambullirse en sus recuerdos y ser protagonistas de su historia".

El encuentro fue presidido por Gonzalo Toselli, intendente municipal, acompañado por Raquel Carrer, secretaria de Desarrollo Humano, la subsecretaria de Planificación, Gestión y Promoción del Desarrollo, Agostina Gasser, la coordinadora de Deportes, Juventudes y Celebraciones, Marilina Grande, la coordinadora de Educación y Cultura Georgina Rossi, José Delmastro, presidente de Mutual Libertad, Daniel Rossetti de la Mutual Unión, Gabriela Sola representando al club Deportivo Libertad y Hugo Viano en representación del club Atlético Unión.





Emotivo mensaje

Una de las integrantes de la Colonia, Marta Sismondi ofreció un significativo mensaje, poniendo de relieve el significado de la actividad para los adultos mayores, en tal sentido manifestó que "esto es sólo para agradecer a la Municipalidad, a las autoridades, a los clubes -que nos han brindado sus hermosas instalaciones- y sobre todo a Pablo y Antonella -los profesores- porque no solo fueron nuestros profesores, en este período fueron nuestros compañeros.

"Ellos con todos nuestros berrinches, nuestras charlas, nuestros silencios siempre desarrollaron una sonrisa".

Por otra parte remarcó que en la colonia "se abrió la puertita de la niñez y la otra se está cerrando, entonces nos acordamos de muchas experiencias vividas antes, cuando éramos jóvenes, y todo esto nos lleva a ser un poco niños, los jueguitos, hoy nos hicieron dibujar, correr; hacemos trampa como cuando éramos chicos".

Agregó luego "¿y no es felicidad esto que nuevamente se acuerden de los adultos mayores?, es felicidad, nuestros últimos años, porque es muy largo el camino y ya estamos llegando a la meta, que gente joven se adhiera a nosotros y logremos todo esto, no tenemos palabras, la verdad es que los dos profesores son nuestros compañeros, nos han hecho reír, disfrutamos mucho, y a todas las autoridades, muchísimas gracias por todo los que nos brindan y sigan acordándose de los adultos mayores".



"Nuestro objetivo adultos mayores y niños"



Por su parte Marilina Grande puntualizó que estaba " emocionada por las palabras de Marta, ese es nuestro motor para trabajar, para seguir trabajando y pensar no solo en los adultos mayores sino también en los niños, que son nuestro objetivo, nuestra inspiración, nuestra motivación, para eso estamos, para eso pensamos y trabajamos y la elección de ambos profesores que estuvieron a cargo: Pablo Raffaelli y Antonella Nuri, ya estábamos seguros, pero evidentemente ha sido muy buena", y pidió un aplauso para ellos.

En otro pasaje de su alocución destacó el aporte de las mutuales de los dos clubes mayoritarios, consistente en las remeras que exhibían los colonos, manifestando que "estar hoy desde este lugar, viendo a todos luciendo esas remeras que dicen Abuelos en Acción, estar en movimiento, es lo más importante y verlos a ustedes allí sentados y año a año acompañarnos es un orgullo. Y que en cada manga esté el logo de nuestros dos clubes, para mí como ciudadana es emocionante.

Finalmente anunció que la actividad de Abuelos en Acción continuará en marzo, dos días a la semana, en dependencias de las exCocheras Rotania.



"Ejercer derechos"

Finalmente Gonzalo Toselli dirigió un mensaje en el que señaló "son cosas importantes y creo que debemos darnos un poquito de tiempo y parar la pelota, reflexionar un poco, se ofrecieron dos lindos mensajes que nos ayudan a pensar y reflexionar, y también, ¿por qué no? si vamos por buen camino. Hace un ratito asistimos a otra pequeño acto que tiene que ver con destacar la colonia de vacaciones para los más chiquitos, que hacemos juntos con la Provincia, el sindicato de Municipales y la colaboración de Atilra, y ahora, este acontecimiento que tiene que ver con un programa pensado para los adultos, por un lado para reconocer todo lo que hacen y han hecho por la comunidad y por otro lado, ayudarles a ejercer sus derechos, poder seguir en actividad.

En otro pasaje sentenció que "además de muchas cosas buenas que surgen de esto, como por ejemplo el trabajar con las instituciones de manera mancomunada, nosotros de manera transversal también como gobierno, Marilina nombró diversas áreas de gobierno que participan, reitero, las instituciones comprometidas, no sólo con iniciativas del Municipio sino con muchas propias, que ayudan a construir la comunidad que tenemos y el futuro que esperamos. Con todo este repaso rápido me parece que estamos yendo en el sentido correcto y un mejor futuro todavía.

"Lo que quedaría, como desafío es ver cómo hacemos para que la experiencia de los que han dado mucho por la comunidad conectarla con los más chiquitos".

Más adelante y fruto de la charla con dirigentes albiverdes y aurinegros recordó de qué manera fueron construidos ambos clubes, ambos de manera similar, primero Libertad y unos años después Unión, con el aporte de asociados y simpatizantes que una vez concluida su jornada laboral concurrían a la institución para ir levantando "ladrillo por ladrillo", remarcó que este esfuerzo y dedicación "sería importante que cada tanto lo podamos recordar y se lo transmitamos también a ellos y puedan valorar lo que tienen hoy y también imitar ese tipo de acciones tan comprometidas , pensar en el otro, ser solidario, subir en conjunto como comunidad".



RECONOCIMIENTOS

La oportunidad fue propicia para ofrecer un reconocimiento a las dos instituciones mutuales y a los dos clubes, también recibieron presentes los profesores de Educación Física.



DANZA

Los colonos participaron de una actividad bailable, conducidos por Antonella Nuri y luego cerraron la jornada con una choripaneada junto a la pileta, actividad que fue compartida por las autoridades.