Menos que el último orejón del tarro...

La Municipalidad de Rafaela para recaudar en el barrio Brigadier López lo categorizó como residencial triple A (o sea de caro a carísimo) y para hacer obras es menos que la categoría triple Z. Por ejemplo seguimos sin tener cloacas, a pesar de que este gobierno de compañeros y amigos del anterior, que a su vez fueron amigos y compañeros, acaba de cumplir mas de un cuarto de siglo (son más de 25 años) y las cloacas no las quisieron hacer.

Una pregunta para todos los de la Municipalidad, y al señor intendente Luis Castellano, en más de 25 años ¿cuánto recaudaron en el barrio y no hicieron ni una obra? Por ejemplo, insisto, lo de las cloacas.

Con todo lo que recaudaron, ¿a quien le dieron el porcentual? A nosotros no.

Recientemente, usted, Intendente, volvió a reiterar que los demás son demagogos, lo dijo por primera vez el 12 de noviembre para ser precisos. Si hace proselitismo con el dinero que recaudan en un barrio, ¿que sería eso si no es demagogia y populismo?



EL DESPERTAR

Tal como se expresa en "Alicia, en el país de las maravillas", una mañana se despertará el barrio entero y al unísono verán con sorpresa que habían “vuelto al futuro y las cloacas, ya estaban hechas"...

Ah, pregunta, frente a mi casa uno de los dos álamos, se inclinó hacia mi casa luego de las tormentas. ¿Qué debo hacer???

Esperar????? Gracias...