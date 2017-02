"No es simpático, pero es para tener energía" Nacionales 01/02/2017 Redacción MACRI DEFENDIO SUBA TARIFARIA

Ampliar FOTO NA PRESIDENTE. Macri en el acto de firma de convenios por Vaca Muerta.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que "no es simpático" el aumento de tarifas de electricidad que regirá a partir de mañana, aunque resaltó que "es el camino para tener energía". "El ministro (de Energía y Minería, Juan José) Aranguren tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático, porque claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas", sostuvo el mandatario.

En el acto de firma del convenio para la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, el jefe de Estado señaló que en el marco de las reformas energéticas "hay que ir recomponiendo lo que vale la energía, sino el país se queda sin energía". En ese sentido, el líder del PRO agradeció "a todos los argentinos por la comprensión, por la tolerancia, por el entendimiento de que este es el camino para tener energía y poder crecer".

"Es el camino de decirnos la verdad y crear bases para el futuro. Este aumento nos va a ir acercando recién al 47 por ciento de lo que vale producir la energía. Es un camino gradual, de un paso todos los días", agregó.



VACA MUERTA

Por otra parte, Macri encabezó la firma de convenios para impulsar la explotación de gas no convencional en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, y ratificó que se generará "muchísimo trabajo" a partir de ese acuerdo. "De esta manera vamos a lograr salir de algo que todavía nos cuenta entender por qué nos pasó, porque cada uno de esos barcos que llegaron trayendo gas fueron cientos de puestos de trabajos de argentinos que perdimos. Eso enmarañó todo y generó en el sector un enorme nivel de tensión, de incapacidad, de intolerancia", se quejó el mandatario.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado participó de la rúbrica del convenio entre sindicatos y empresas para fijar condiciones para atraer inversiones que apunten a desarrollar el yacimiento patagónico.