Los plenarios pasaron para hoy Deportes 01/02/2017 Redacción AFA

Por "cuestiones operativas", los plenarios de dirigentes de Primera División y "Ascenso Unido" que podrían encarrilar el futuro político de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) previstos para este martes se pospusieron para este miércoles. Los clubes del ascenso, con Claudio "Chiqui" Tapia (Barracas Central) a la cabeza, iban a reunirse en la sede de calle Viamonte para analizar los pasos a seguir, respecto a la celebración de la Asamblea Extraordinaria. Este grupo pretende que esa reunión se realice con los actuales estatutos de AFA, donde tienen mayoría sobre los 72 asambleístas, para votar "de un tirón" el nuevo presidente, la aprobación de la Superliga de Primera División, la reforma del Estatuto y la rescisión del programa "Fútbol Para Todos". Del otro lado, los mayoría de los clubes de Primera División quieren celebrar Asambleas diferentes para tratar esos temas sensibles del futuro de la AFA y elegir presidente con el nuevo estatuto enviado por FIFA, donde podrían pelear la votación. Mientras tanto, Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora, parado en la vereda de enfrente a la de Tapia, que lo cuestiona y niega su representatividad al frente de la AFA, aprovechó para lanzar críticas al frente del ascenso unido del que el yerno de Hugo Moyano es el máximo referente. "Hay condiciones de los dirigentes del fútbol que tenemos que ensamblar y hacer el proceso dejando de lado un montón de cosas personales. Debemos tener consenso", afirmó Pérez en una entrevista con radio Güemes. El dirigente cordobés destacó con ironía que "ha jugado un papel importante el ascenso y como ha marcado la agenda. Cada cosa que uno hace ellos tienen una respuesta. Me parece que hay un mérito ahí, hay una concentración de funcionamiento que no tenemos los clubes de Primera". El destinatario de las críticas de Pérez es Tapia, y el presidente de Belgrano lo enfatizó: "Entra la política a jugar fuerte y vamos a estar en problemas. No puede ser que alguien marque una agenda porque quiere ser presidente. Debemos ser razonables y criteriosos". Pérez insistió que "ahora hay que aprobar la Superliga, el estatuto, y todo junto (sumando las elecciones) va a ser difícil", en una clara referencia a la intención que tiene el ascenso de que se haga todo en una misma asamblea. Para Pérez y los clubes de Primera, lo urgente ahora es lograr rescindir el contrato con el Estado, recibir los 530 millones de pesos que se acordaron (para eso el gobierno exigió la realización de una Asamblea de AFA que rubrique el fin del contrato y cree la Liga Profesional) y así poder rubricar el nuevo vínculo con Turner y Fox.