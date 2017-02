Barros no tiene hepatitis Deportes 01/02/2017 Redacción Leer mas ...

El mendocino Jonathan Barros dijo estar "destrozado" después de no haber podido pelear por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ya que la Comisión de Nevada no le dio la licencia habilitante. Lo llamativo es que la decisión estuvo basada en que el pugilista dio positivo de hepatitis en el examen de sangre previo al combate, aunque la contraprueba efectuada días después arrojó un resultado negativo. Barros (41-4-1 con 22 nocauts) dejó pasar la oportunidad de combatir contra el galés Lee Selby, en la velada en la que el mexicano Leo Santa Cruz venció por puntos al irlandés Carl Frampton. "Estoy destrozado. Fue un trago muy amargo todo lo que nos pasó. Fue la peor experiencia de mi vida, me jugaron muy sucio", dijo el oriundo de Guaymallén. Barros, de 32 años, denunció que "tardaron demasiado en darnos los resultados de la prueba para no darnos tiempo de demostrar lo contrario". "Me comí la cabeza durante una noche por la mala jugada de esta gente, mi familia se preocupó por algo que no tenía. Perdí el sueño de pelear en una pelea de semifondo del MGM de Las Vegas", indicó a TyC Sports tras haber vuelto de Estados Unidos. No obstante, tendrá una chance ante el mismo rival, el 18 o 28 de marzo, pero en Inglaterra. "Fue un respiro después de tanto ahogo. Se va a dar pero en Inglaterra. Me había preparado como nunca. Tendría que haber estado el lunes en Argentina y perdimos un vuelo, nos pasó de todo", manifestó. Por último, Barros informó que su manager Osvaldo Rivero "iniciará acciones legales porque nos terminaron jugando sucio". "Hubo un daño psicológico a todo mi equipo. En la habitación estábamos todos llorando, angustiados", cerró.