Cartelera de Jubilados Suplemento Jubilados 01/02/2017 Redacción Leer mas ...

HABERES NACIONALES

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 6.432, documentos terminados en 0 cobran a partir del 7 de febrero; en 1, del 8; en 2, del 9; en 3, del 10; en 4, del 13, y mensual enero todas las terminaciones de documento; en 5, del 14; en 6 y en 7, del 15; en 8, del 16; y en 9, del 17 de febrero.



HABERES PROVINCIALES

* Martes 7 de Febrero: jubilados y pensionados que perciban haberes hasta $12.000; * Miércoles 8 de Febrero: jubilados y pensionados que perciban haberes de más de $12.000 y hasta $18.000; * Jueves 9 de Febrero: jubilados y pensionados que perciban haberes mayores a $18.000 y hasta $ 25.000; * Viernes 10 de Febrero: jubilados y pensionados que perciban haberes mayores a $ 25.000.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 11 de febrero con la animación de "Los Ases". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.



CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

El Club de Abuelos Unidos inaugura su temporada con una cena y baile a realizarse el sábado 4 de marzo con la animación de “Cuarta Generación” de Morteros. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 450715 – 436267 – 434008 – 570958.



PASAJES POR

AEROLINEAS

Desde la firma del convenio entre la ANSeS, Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Turismo de la Nación en octubre pasado, gracias al cual jubilados y pensionados acceden a un descuento del 30% en vuelos a 37 destinos del país, ya se vendieron 13.463 pasajes. Cabe recordar que, a partir de este convenio, los titulares pueden comprar con anticipación, no menor a siete días, y por un mínimo de estadía de dos noches a través de la página web www.aerolineas.com.ar/anses.

Buenos Aires fue el destino más elegido desde el interior (3.715 vuelos), luego le siguen Bariloche y Córdoba (1.637 y 891 respectivamente). El 57,42% de los vuelos salieron desde Buenos Aires y el 42,58% desde el interior. La mayor cantidad tuvo como origen primero a Buenos Aires, segundo a Córdoba y tercero a Tucumán.



HUELLA DIGITAL

* La ANSeS recuerda que para adherirse al Programa de Reparación Histórica, jubilados y pensionados deberán registrar su huella en una de las dependencias del organismo, previa solicitud de turno en www.anses.gob.ar. Es importante destacar que aquellos que ya hubieran registrado su huella anteriormente no deberán repetir el trámite. Los abogados que representan a los jubilados o pensionados dentro del Programa de Reparación Histórica sí o sí deberán realizar el registro en las oficinas de la ANSeS, también con turno previo. Para ello, deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Turnos Online, elegir Solicitar turno, opción Mi Huella y optar por el trámite Mi Huella - Enrolamiento. Posteriormente, indicarán su número de CUIL, sus datos de contacto y harán clic en Continuar.