Hackeo a Bullrich también afectó sus correos oficiales

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El hackeo a la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que tuvo lugar la semana pasada implicó también la intromisión en más de 30 correos oficiales de la cartera. Así lo determinó un peritaje que realizó la Policía Federal y que fue entregado este martes ante el juez federal Sebastián Ramos, en el que se estableció que una de las cuentas hackeadas fue la oficial de la ministra Bullrich.

Según el peritaje de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, no solo se afectó la cuenta de Twitter personal de Bullrich, sino también su cuenta de correo oficial y otras más de 30 pertenecientes a empleados del área. Además, según el estudio presentado ante el magistrado, el hackeo al Twitter de la funcionaria nacional fue a través de la modalidad conocida como "phishing", esto fue, mediante el envío de un correo falso de la embajada de Bolivia a una de las cuentas del Ministerio, que al ser abierto facilitó la intromisión.

La semana pasada, la cuenta oficial de Bullrich estuvo hackeada por casi una hora, lapso en el que se publicaron diferentes mensajes contra el Gobierno y la funcionaria. "Ministra inútil de Seguridad de la Nación donde nos mandamos cagadas y no lo admitimos", fue uno de los mensajes que pudieron leerse en el perfil de Bullrich.

"Soy una borracha inútil que le queda grande este cargo igual que al presidente Mauricio Macri", afirmó otra de las publicaciones. En la causa en la cual también interviene la fiscal Paloma Ochoa se investiga el supuesto delito de "violación de correspondencia de medios electrónicos", indicaron a NA fuentes judiciales.

"Me pueden hackear la cuenta, pueden hacerme lo que quieran que vamos a seguir adelante con las cosas que estamos haciendo", señaló Bullrich tras el episodio y agregó: "Todos estos temas deben ser investigados, no porque sea mi cuenta, sino por lo que significa mi investidura como ministra de Seguridad".