¿Sin fútbol por 6 meses?

"Si no acordamos una nueva conducción en la próxima asamblea, no habrá fútbol por 6 meses", dijo Daniel Ferreiro, presidente de la mesa de la B Nacional, y agregó que Claudio "Chiqui" Tapia será candidato a la presidencia de AFA.

En declaraciones a ESPN Radio, el dirigente analizó lo que será la próxima asamblea y sostuvo que si no se acuerda una nueva conducción, el fútbol argentino deberá parar durante seis meses.



"Queremos Superliga y presidente. Es la única manera para que esté la Asamblea. Consideramos que la AFA tiene que estar institucionalizada ya, no se puede perder un minuto. Y basta con estas mentiras de que la FIFA no nos quiere", sentenció Daniel Ferreiro de acuerdo a la agencia Derf.



Además, confirmó que Claudio "Chiqui" Tapia se presentará como candidato y disparó contra el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio.



Siguiendo con el tema elecciones, se refirió a Marcelo Tinelli y dijo que "estaría bueno que se presente en las elecciones de AFA, nos gustaría mucho. Que sean limpias, democráticas y no con voto calificado como él pide. Los clubes necesitan una respuesta ya".